Colomiers. Le projet de guinguette au lac du Perget finalement annulé

La guinguette champêtre devait voir le jour à Colomiers le 1er juillet jusqu’au 31 août sur le site d’une ancienne ferme. Mais aucune candidature n’a été retenue selon la mairie.

La guinguette éphémère au lac du Perget à Colomiers ne verra pas le jour. © Ville de Colomiers

C’est une initiative attendue qui vient de tomber à l’eau. Après un report l’année dernière en raison d’un appel à projet jugé “infructueux”, la guinguette éphémère prévue à Colomiers ne verra finalement pas le jour, indique la mairie dans un communiqué. Cet espace se voulait “convivial, de détente et favorisant les rencontres et le vivre-ensemble”. Il était initialement prévu du 1er juillet au 31 août 2022, et devait prendre place dans le parc du Pigeonnier sur les rives du petit lac du Perget.

Aucune candidature retenue

Situé sur le lieu d’une ancienne ferme et juste en face des usines de Terreal, l’espace faisait l’objet d’un appel à projet lancé en juin dernier par la ville de Colomiers. Au total, trois porteurs de projet ont candidaté. Mais au final, aucun n’a été retenu à la suite de l’analyse de leurs dossiers.

“Ce projet permettait de compléter l’offre d’animations durant la période estivale sur un site apprécié de la population. Et malgré un engouement exceptionnel des Columérins et Columérines, les dossiers présentés ne permettaient pas de garantir la viabilité économique du dispositif“, justifie ainsi la maire de Colomiers et vice-présidente de Toulouse Métropole, Karine Traval-Michelet.

D’autres animations maintenues

Pour autant, la Ville assure aussi dans son communiqué que “l’été 2022 columérin restera riche en animations”. Des événements auront lieu tout au long des mois de juin, juillet et août. Les festivités seront lancées notamment le 4 et 5 juin avec le Festival country au Hall des Comminges. Il s’achèvera ensuite le 23 août avec le Comptoir des vacances au square Saint-Exupéry.

Le Meur Chloé