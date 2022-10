Colomiers. Une gare de bus provisoire en attendant la troisième ligne de métro

Pour permettre la réalisation des travaux de la troisième ligne de métro, Tisséo met en place une gare de bus provisoire à Colomiers.

À compter du 17 octobre, Tisséo met en service une gare de bus provisoire au niveau de l’esplanade François-Mitterrand à Colomiers. Elle se situe à 200 mètres de la gare ferroviaire de la SNCF où s’arrêtent habituellement les bus.

La création de cette gare provisoire à Colomiers fait partie des travaux préalables à la construction à venir de la troisième ligne de l’agglomération de Toulouse. Elle sera exploitée pendant toute la durée des travaux de génie civil de la nouvelle ligne, dont la mise en service est prévue en 2028.

« L’emprise de la gare de bus actuelle va être occupée par le chantier de construction de la station terminus de la troisième ligne de métro. Cette station sera à terme implantée au sein d’un pôle d’échange multimodal composé de la gare ferroviaire existante, d’un parking relais, d’une gare de bus, de dispositifs de stationnements pour vélos et d’une aire d’embarquement covoiturage », explique Tisséo dans un communiqué.

Huit lignes de bus à la gare de Colomiers

La gare de bus provisoire est située à deux minutes de marche. Toutes les lignes proposées habituellement au niveau de la gare seront maintenues dans la nouvelle gare. Il s’agit de Linéo 2, lignes 21, 25, 32, 55, 150, 151 et TAD 118.

Le parking de la gare sera également fermé au stationnement à partir de mars 2023. Pour se garer à proximité de la gare, Tisséo invite les usagers privilégiez les parkings gratuits de la ville. Plus de mille places sont disponibles au centre-ville de Colomiers. Quatre parkings publics sont mis à disposition gratuitement : Lauragais, Rouergue, Quercy et Périgord. Ces parkings sont accessibles depuis la gare via le réseau de bus Tisséo.