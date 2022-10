Colomiers : des élèves du lycée Victor Hugo dénoncent la suppression des entrées au menu

Les entrées préparées ont disparu du menu de la cantine du lycée Victor Hugo à Colomiers. Une mesure prise par la direction face à la hausse du coût des aliments et dénoncée par certains élèves. Ils estiment que cela affecte la diversité et l’équilibre alimentaire des menus et demandent à ce que la Région Occitanie, en charge des lycées, absorbe le surcoût. Le prix des repas restant effectivement le même.

Les entrées préparées ne sont plus au menu du lycée Victor Hugo de Colomiers depuis le 1er octobre © Nicolas DUPREY/ CD 78

La disparition des entrées au menu de la cantine du lycée Victor Hugo à Colomiers ne passe pas. La direction de l’établissement avait réalisé un sondage du 16 au 23 septembre 2022. Elle demandait aux lycéens de choisir entre la suppression des entrées préparées, comme les assiettes de charcuterie, ou celle du produit laitier, le fromage ou le yaourt, au menu de la cantine.

Un choix cornélien qui a révolté les élèves et militants du mouvement Jeunes communistes de France du lycée. Ces derniers dénoncent le principe même de ce sondage. « Au final, il leur a été demandé de choisir ce qu’ils souhaitaient perdre », regrette Théodore Aubin, secrétaire de section aux Jeunes communistes de Haute-Garonne.

Des entrées supprimées face à la hausse du prix des aliments

La direction a invité ses élèves à faire ce choix en raison de la hausse du prix des aliments. « Nous avons décidé de supprimer un des composants du menu pour ne pas faire supporter le surcoût de l’inflation aux familles en augmentant le prix de la cantine », précise Alexandre Caussé, le proviseur de l’établissement. Il ajoute : « Je tiens à préciser que ce n’est pas une décision unilatérale du lycée. 70 % des élèves ont voté au sondage ».

Depuis le 1er octobre, les entrées préparées ont ainsi disparu du menu. « Cela représente une économie de 10 à 20 centimes d’euros par repas. Sachant que 1 400 sont distribués par jour. Cette suppression a donc une conséquence importante sur la baisse des coûts », indique le proviseur du lycée Victor Hugo.

La diversité et l’équilibre alimentaire des menus garantis

Pour les militants du mouvement Jeunes communistes, la suppression des entrées affecte « la diversité et l’équilibre alimentaire ». Alexandre Caussé n’est pas de cet avis. « Les entrées préparées ont été supprimées. Mais il reste “une entrée verte”. Les élèves peuvent en effet toujours bénéficier de salades à composer. Ils disposent d’ailleurs encore de six choix différents à mettre sur leur plateau, contre sept auparavant », souligne le proviseur.

De même, la Région Occitanie, qui a la charge des lycées, assure que l’équilibre alimentaire est maintenu. « Avec des protéines, des légumes, des féculents, des produits laitiers et des fruits proposés tous les jours, le lycée Victor Hugo garantit l’équilibre alimentaire des repas servis aux lycéens », détaille la collectivité.

Les élèves du lycée de Colomiers souhaitent que la Région absorbe le surcoût

Surtout, les lycéens déplorent le fait que leurs parents paient toujours le menu au même prix qu’auparavant. Ils demandent ainsi à avoir accès au même nombre d’entrées qu’il y a quelques mois et que le surcoût soit absorbé par la Région Occitanie. « Il faut qu’elle fasse un effort et mette la main au porte-monnaie. Ce n’est pas aux lycéens et à leurs familles de supporter la hausse du prix des denrées alimentaires », appuie Théodore Aubin.

Mais ce n’est pas dans les projets de la collectivité qui a déjà décidé de geler les tarifs des menus dans ses établissements. « Malgré la forte hausse des coûts des denrées et de production des repas, la Région a par ailleurs fait le choix, dès la rentrée, de ne pas augmenter les prix des repas dans les lycées et, ainsi, de protéger le pouvoir d’achat des familles », indique-t-elle. Le prix d’un repas étant en moyenne de 3,90 euros.

Le proviseur du lycée Victor Hugo parlera avec les élèves

De plus, la Région Occitanie a récemment débloqué une aide de 22 millions d’euros pour aider ses établissements scolaires à faire face aux surcoûts liés à l’énergie. « Le lycée Victor Hugo de Colomiers pourra être accompagné à ce titre, comme tous les lycées d’Occitanie », souligne la Région.

Ce sera donc à la direction de l’établissement de se servir de cette enveloppe pour absorber le surcoût de l’augmentation du prix des denrées alimentaires ou non. En tout cas, le proviseur du lycée Victor Hugo indique qu’il « discutera de cette suppression des entrées préparées avec les élèves ». Il regrette par ailleurs « qu’aucun lycéen ne soit venu » lui faire part de son mécontentement à ce sujet.