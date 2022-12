Circulation des trains coupée entre Auch et Colomiers

La circulation des trains est coupée entre Auch et Colomiers car une personne a été heurtée entre L’Isle Jourdain et Pibrac.

Une personne a été heurtée par un train entre L’Isle Jourdain, dans le Gers, et Pibrac, en Haute-Garonne, jeudi 15 décembre à la mi-journée. La circulation des trains est donc coupée entre Auch et Colomiers, annonce la SNCF sur ses réseaux sociaux. Le trafic devrait pouvoir reprendre vers 15h30.

La circulation est interrompue sur Auch↔️Colomiers, une personne a été heurtée par un train

La circulation des trains est possible entre Colomiers et Toulouse, selon la compagnie ferroviaire. Dans un premier temps, le trafic avait été totalement interrompu entre Toulouse et Auch.

Lorsqu’une personne est heurtée par un train, le trafic est interrompu. Les pompiers et la police sont prévenus. Aussi, un officier de police judiciaire se rend sur place pour mener une enquête. C’est lui qui autorise la reprise du trafic après avoir tiré ses conclusions. De son côté, la SNCF doit envoyer un autre conducteur de train pour remplacer celui qui était aux commandes du train.

« En fonction de la situation géographique de l’accident et du délai d’intervention, cela peut prendre jusqu’à 2h30 avant la reprise du trafic », fait savoir la SNCF.