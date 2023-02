Tri des déchets alimentaires : des habitants de Blagnac au cœur d’une expérimentation

Une expérimentation sur le tri des biodéchets sera menée à Blagnac. À compter du mois d’octobre prochain, les habitants du quartier du Grand Noble disposeront, sur la voie publique, de bacs de tri dans lesquels ils pourront déposer tous leurs déchets alimentaires. Ce test doit permettre le déploiement de ce service de collecte en apport volontaire dans la métropole de Toulouse dès 2025.

Cette expérimentation sur le tri des biodéchets à Blagnac va durer un an CC BY 4.0 Thomas Bresson

Dès le 1er janvier 2024, tous les ménages devront trier leurs déchets alimentaires. Les 2 000 à 3 000 habitants du quartier du Grand Noble à Blagnac auront de l’avance. Dès le mois d’octobre prochain, ils vont disposer d’une dizaine de nouveaux bacs de tri pour déposer leurs biodéchets, qui représentent un tiers du contenu des poubelles. « Ces points d’apport volontaire seront installés sur l’espace public. Les emplacements exacts ne sont pas encore définis à ce jour », indique Toulouse Métropole.

Ces abris-bacs recueilleront les épluchures, les restes de repas ou encore les aliments périmés sans emballage. « Les déchets verts (tonte, résidus de jardin…) sont en revanche exclus de cette collecte », précise la collectivité. Les biodéchets ainsi collectés auront « vocation à retourner au sol ». « Ils seront transférés et traités soit par compostage soit par méthanisation. La solution dépendra du prestataire retenu dans le marché public associé à cette expérimentation », souligne la Métropole.

Pourquoi une telle expérimentation dans ce quartier de Blagnac ?

Les habitants du Grand Noble participent effectivement à un test lancé par la collectivité. La Métropole n’a pas choisi ce quartier par hasard. « Le Grand Noble a été retenu en raison de la part élevée d’habitat collectif (75%), à l’image du territoire de Toulouse Métropole. La collecte en apport volontaire s’adresse en effet en priorité à l’habitat collectif, typologie d’habitat pour lequel la mise en place de composteurs partagés en pied d’immeuble est plus complexe », explique la collectivité.

Toulouse Métropole propose effectivement déjà aux personnes résidant en immeuble, et disposant d’espaces verts sur le domaine privé, l’installation, le suivi et l’accompagnement de composteurs collectifs. Mais le compostage en immeuble n’est pas possible sur l’ensemble du territoire. Avec cette expérimentation de collecte en point d’apport volontaire à Blagnac, la collectivité a donc un but bien précis : « Répondre au mieux aux besoins des habitants et mieux connaître leurs habitudes de tri ».

Vers un déploiement de ce service de collecte des biodéchets en 2025

En plus de disposer de bacs de tri, les riverains du quartier du Grand Noble seront également équipés de matériel de pré-collecte pour stocker leurs déchets alimentaires avant de les transporter jusqu’au point d’apport volontaire. « Deux types de matériel de pré-collecte seront testés au cours de cette expérimentation selon la zone de résidence des habitants : un seau classique – appelé “bioseau” – et un bioseau ajouré associé à des sacs en kraft », détaille la Métropole de Toulouse.

Ce test permettra à la collectivité de « définir le matériel de pré-collecte le plus adapté aux habitants à terme, en collaboration avec ceux qui vont l’expérimenter à l’automne ». La Métropole compte effectivement étendre ce dispositif sur tout le territoire. « L’expérimentation précède un déploiement progressif de ce service de collecte en apport volontaire à l’ensemble de la métropole à partir de 2025 », annonce la collectivité. Toulouse Métropole se donne un an pour adapter ce dispositif.