Red Bull Paper Wings. La finale du championnat d’avions en papier à Toulouse

La finale française du Red Bull Paper Wings, une compétition d’avions en papier, se tiendra à Blagnac, près de Toulouse, le 30 avril. Crédit photo : pxhere CC

C’est à Blagnac, près de Toulouse, que sera organisée la finale française du Red Bull Paper Wings, un championnat du monde de lancé d’avions en papier. Elle se tiendra le 30 avril. À l’image de la course de caisse à savon, cette compétition revient ainsi en France trois après sa dernière édition.

« Pas de kérosène. Pas de moteurs. Juste un avion en papier plié à partir d’une feuille de papier A4 et les compétences pour le lancer plus loin que quiconque », écrit la branche événementielle de Red Bull, qui organise ce championnat. « Pliez-le, calibrez-le et vérifiez l’aérodynamique avant de lâcher votre avion pour qu’il vole le plus longtemps possible. »

Des records à battre pendant Red Bull Paper Wings à Toulouse

La participation à ce championnat est réservée aux étudiants.. Quelques règles devront être observées. Les candidats devront notamment concevoir sur place leur avion en papier. Ces derniers « ne doivent être construits qu’à partir d’une seule feuille de papier : format A4 standard, pas plus de 100 grammes. La feuille ne doit être modifiée que par pliage ! Il est interdit de déchirer, coller, couper, agrafer ou lester », précise l’organisateur qui fourni lui-même la feuille.

Durant le Red Bull Paper Wings à Toulouse, les candidats seront invités à battre deux records. Un premier sur la distance. L’avion devra planer sur plus de 69,14 mètres. Un second, sur la durée de vol. Le record à battre est ici de 29,2 secondes.

En 2022, pour sa sixième édition, Red Bull Paper Wings implique 490 universités et pas moins de 50 000 étudiants à travers 62 pays. En France, il comporte 30 épreuves qualificatives qui se déroulent du 9 mars au 26 avril en facultés et en écoles et réunissent 3 200 participants.