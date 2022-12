Chéri Burger, une immersion dans un diner américain à Blagnac

Ouvert depuis le début du mois de septembre dans le centre-ville de Blagnac, le Chéri Burger reprend tous les codes des diners américains, des oignons frits à picorer avec les doigts au bar à bières, en passant par les sièges en cuir et les néons accrochés aux murs.

Un long bar qui domine la salle, des canapés matelassés, des pots de ketchup sur les tables… L’immersion est totale. Le Chéri Burger, ouvert depuis le 2 septembre dernier au centre de Blagnac, reprend tous les codes des diners américains. C’est d’ailleurs l’ambition du groupe “We are Chéri”, installé depuis plusieurs années dans l’agglomération toulousaine.

« Chaque restaurant s’inspire d’un pays. Au Chéri Chéri, les clients voyagent dans le quartier Little Italy à New York. Aux Halles de la Cité, ils s’offrent une escale en Amérique latine pour déguster des tapas. Puis au Chéri Burger, ils prennent la direction des États-Unis », explique Adil Atya, responsable de l’enseigne à Blagnac. Dès le mois de janvier, la clientèle pourra aussi embarquer pour le pays du soleil levant. Car le groupe annonce l’ouverture d’un quatrième établissement. Il se situera dans le centre de Toulouse (rue des Puits-Clos) et proposera des spécialités japonaises.

Des burgers pour tous les goûts à Blagnac

Le Chéri Burger propose sept sortes de hamburgers. Et celui qui rencontre le plus de succès est bel et bien le “Chéri chéri”, la spécialité de la maison, composé d’un steak haché, d’une tranche de scamorza grillée, d’une sauce maison, de feuilles de basilic, auxquels s’ajoutent des tomates, de la salade et des pickles. « Nous proposons aussi une recette originale de smash burger, un hamburger ou le steak, plus fin, est seulement snacké à la plancha puis recouvert de cheddar », ajoute Adil Atya. Avis à ceux qui ont un grand appétit : ce dernier est proposé en simple, double ou triple steaks.

Les clients qui ne sont pas spécialement friands de viande de bœuf peuvent se tourner vers d’autres burgers, tels que le “César” au poulet pané, le “Pulled Pork” et son effiloché de porc aux épices, ou encore le “Fishy fishy” au poisson mariné en tempura et sa sauce tartare. Avec la possibilité d’ajouter un supplément cheddar ou bacon dans l’ensemble des burgers. Enfin, le “Veggie” contient de délicieuses fallafels, recouverts de sauce blanche, salade de choux, tomates, salade et pickles.

Ribs, fish and chips, poulet frit…

Mais le Chéri Burger ne sert pas que des burgers. Il propose aussi des clubs sandwichs revisités, avec du poulet, des morceaux d’œufs grillés, du bacon et de la sauce tartare. En plat, les clients ont également le choix entre du poulet frit sauce cajun à picorer avec les doigts, un fish and chips, des travers de porc marinés, une salade César ou une salade de falafels.

Le tout, accompagné par des frites de pommes de terre cuites à la graisse de bœuf, de la salade de choux, de la salade classique, des frites de patate douce ou des des oignons rings. « Mis à part ces deux derniers accompagnements, tout le reste est fait maison, avec des viandes de la boucherie des copains installée juste en face du Chéri Burger, des pains d’une boulangerie toulousaine… L’objectif est de travailler uniquement avec les commerçants du coin », assure le responsable de l’établissement.

S’il leur reste un peu de place, les clients peuvent se laisser tenter par une gourmandise en dessert. À l’image du milkshake ou de la glace saveur vanille sur lesquels sont déposés un coulis de caramel ou de chocolat, puis des fragments de M&M’s ou d’Oréo. Un peu plus lourd, mais pas moins délicieux : le Chéri cookie, saveur noix de pécan, chocolat noir et caramel, ou le “cold dog”, un beignet américain garni de glace vanille, nappage et topping croquants.

Un bar à bières dans le Chéri Burger

Plus encore qu’un restaurant, le Chéri Burger est également un bar à bières. Ces dernières peuvent être sirotées en mangeant, mais aussi consommées au bar sans forcément commander de plats ou de desserts. « Nous avons un partenariat avec l’entreprise américaine Brooklyn Brewery, qui nous fournit six sortes de bières en bouteille, la plus connue étant la IPA, puis deux types de bières servies en pression », poursuit Adil Atya. À cela s’ajoutent trois autres références plus connues, servies en bouteille.

Le Chéri Burger travaille actuellement à la mise en place de soirées “after work” avec les entreprises et écoles d’études supérieures environnantes. Il propose déjà des “happy hour” en début de soirée, où les prix des boissons sont réduits pendant une heure (de 19h à 20h). Par ailleurs, l’enseigne est équipée d’un grand écran. Ce qui lui permet de retransmettre en direct les événements sportifs, comme des matchs de football, de rugby, mais aussi de tennis ou de basket.

Infos pratiques : Chéri Burger, 6 boulevard Jean Rivet, Blagnac. Ouvert tous les jours de 10h à 15h, puis de 19h à 23h. Disponible à emporter ou sur les plateformes de livraison. Réservations au 05 61 84 77 74.