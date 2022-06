Balma. La Toulousaine de Cirque investit la Grainerie avec son Festival d’Arts du Cirque et de Rue

Depuis le mercredi 15 juin, le collectif la Toulousaine de Cirque organise la 13e édition de son Festival d’Arts du Cirque et de Rue. L’événement a lieu jusqu’au dimanche 19 juin à la Grainerie à Balma.

Cette année, la Toulousaine de Cirque annonce deux événements : le premier, le Festival d’Arts du Cirque et de la Rue, à la Grainerie en ce moment-même et le deuxième du 17 au 20 août prochain à Aurillac dans le Cantal. (Image d’illustration : CC BY-NC-ND Mark Whittaker / Flickr)

Un week-end spécial pour les arts du cirque et de la rue. C’est le thème proposé par le collectif la Toulousaine de Cirque. Depuis le mercredi 15 juin 2022, les équipes organisent la 13e édition du Festival d’Arts du Cirque et de Rue à la Grainerie à Balma. Et le programme continue ce samedi 18 et dimanche 19 juin malgré la vigilance rouge canicule mise en place sur le département de la Haute-Garonne.

La 13 édition du Festival d’Arts du Cirque et de Rue à Balma

Cette année, la Toulousaine de Cirque annonce deux événements : le premier à la Grainerie en ce moment-même et le deuxième du 17 au 20 août prochain à Aurillac dans le Cantal. Pour le premier en Haute-Garonne, la programmation des deux derniers jours de festival est chargée. Le samedi les curieux pourront y découvrir :

Facile d’excès avec le spectacle « Gros débit » à 15h30 ;

avec le spectacle « Gros débit » à 15h30 ; H+H avec son spectacle « Bouratina » à 16h45 ;

avec son spectacle « Bouratina » à 16h45 ; Le Cirque du Ravi dès 18h15 avec son « Entretien avec un jongleur » ;

dès 18h15 avec son « Entretien avec un jongleur » ; La Veganova avec « UNjE ou la traversée jubilatoire d’une intimité sous pression » à 21h ;

avec « UNjE ou la traversée jubilatoire d’une intimité sous pression » à 21h ; Et la Quintessence Gasoil Dance Club pour terminer la journée à 23h et son spectacle « Le Bal Crade ».

Le programme du dimanche est similaire avec :

Le Cirque du Ravi dès 15h avec son « Entretien avec un jongleur » ;

dès 15h avec son « Entretien avec un jongleur » ; H+H avec son spectacle « Bouratina » à 16h15 ;

avec son spectacle « Bouratina » à 16h15 ; Facile d’excès avec le spectacle « Gros débit » à 17h45 ;

avec le spectacle « Gros débit » à 17h45 ; Et pour terminer le festival : Quintessence Gasoil Dance Club à 19h et son spectacle « Le Bal Crade ».

A noter qu’au vu de la vigilance rouge canicule en Haute-Garonne, les représentations prévues à l’extérieur ont été décalées à l’ombre de la Grainerie. Plus d’informations sur la page Facebook du collectif la Toulousaine de Cirque.