Le ministère de la Transition écologique a dévoilé une carte des loyers. Elle détaille, commune par commune, le prix moyen réclamé par les propriétaires pour se loger. Voici la carte des loyers dans toutes les communes autour de Toulouse.

La carte des loyers dévoilée par le ministère de la Transition écologique montre les loyers commune par commune. Crédit : Observatoire des territoires, ANCT 2021

Le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires a dévoilé en décembre sa « carte des loyers ». Il s’agit en réalité de quatre cartes développées avec l’Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL).

Elles montrent, commune par commune, le montant mensuel moyen, charges comprises, demandé par les propriétaires pour quatre types de logements : appartements de moins de trois pièces, appartements de trois pièces ou plus, appartements (toutes surfaces confondues) et maisons.

Une carte qui couvre l’ensemble du territoire, Toulouse, comme Mondouzil

« Jusqu’à présent, aucun indicateur de loyers ne couvrait l’ensemble du territoire national avec une méthodologie de calcul transparente », fait remarquer le ministère. Or, « la connaissance des loyers participe au bon fonctionnement du marché locatif privé et représente un enjeu majeur dans la conduite des politiques nationales et locales de l’habitat ».

Les données présentées s’appuient sur des annonces pour des biens mis en location au cours du troisième trimestre 2022 sur les plateformes du site Leboncoin et du Groupe SeLoger. Tous les deux sont présentés comme des « partenaires » de l’État pour la réalisation de ces cartes. « À partir de 2022, la carte sera mise à jour tous les ans par l’ANIL », promet le ministère.

Combien ça coûte de se loger dans la Ville rose et autour ?

La carte montre, par exemple, que pour un appartement type, il faut compter 13,5 euros par mètres carrés chaque mois à Toulouse. Le prix tombe à 9,8 euros à Mondouzil. A Lagardelle-sur-Lèze, au Sud de Toulouse, il est à 9,5 euros.

Dans la Ville rose, le budget tourne autour de 16,7 euros pour un appartement d’une ou deux pièces. La carte des loyers indique aussi qu’à Toulouse, un appartement de trois pièces et plus coûte en moyenne 11,8 euros par mètres carrés.

Pour l’anecdote, le montant maximal se trouve dans le 16e arrondissement de Paris et dans six communes du département des Hauts-de-Seine. Il est de 28,35 euros par mètre carré.

Quatre cartes sur les loyers