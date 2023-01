Une mini forêt s’enracine à L’Union

Une mini forêt est en train d’être plantée à L’Union. Elle s’étalera sur 400 mètres carrés et comptera 1200 plants.

La mini forêt est en cours de plantation CC-BY-2.0 Alex Indigo-Wikimedia commons

Une mini forêt va prendre racine à L’Union. D’une surface de 400 mètres carrés, elle s’installera au croisement entre l’avenue des Tourterelles et l’avenue de Cornaudric. Cette micro-forêt s’annonce dense. Elle comptera effectivement 1200 plants au total. Il y aura ainsi trois arbres par mètre carré.

C’est l’association Nord Est en Toulousain Transition et la commune de L’Union qui portent ce projet en collaboration avec l’association Arbres et Paysages d’Autan et le collectif micro-forêt de Toulouse en transition. Le futur petit écosystème devrait bientôt voir le jour. Il est en cours de plantation.

Plantation de la micro forêt en cours

Après les écoliers ces jeudi 12 et vendredi 13 janvier, c’était au tour des habitants de la ville de venir planter cette mini forêt Miyawaki, du nom du botaniste qui a inventé cette méthode, ce week-end. Ils étaient effectivement invités à prendre part à une plantation citoyenne ces samedi 14 et dimanche 15 janvier.

« De nombreux Unionais ont participé à la création de ce véritable îlot naturel en cœur de ville », détaille Marc Péré, le maire de la commune. Les habitants ont ainsi pu mettre en terre des dizaines de poiriers, noisetiers, sureaux, chênes, frênes, merisiers, pruniers et autres érables.

Pourquoi une telle forêt à L’Union ?

Si la Ville a décidé d’implanter une telle mini forêt, c’est pour « offrir un refuge où la faune et la flore pourront s’épanouir à nouveau ». « Des champignons, petits insectes et fruits feront rapidement revenir lapins, mésanges et écureuils », espère Marc Péré. Une mini forêt a effectivement l’avantage de vite prendre racine.

Elle « pousse cinq fois plus vite qu’une forêt traditionnelle », indique le maire de L’Union. Ce n’est pas son seul avantage, comme le souligne Marc Péré : « Elle est 20 à 100 fois plus riche en biodiversité qu’un espace vert classique et permet de capter 30 fois plus de CO2 ».