Dépôt d’une plainte après des actes de vandalisme dans une ferme près de Toulouse

Le grillage de la ferme du Paradis, à Rieumes en Haute-Garonne, a été sectionné à plusieurs reprises, permettant aux animaux de s’échapper. Une plainte a donc été déposée.

La ferme du Paradis héberge plus de 150 animaux dont des wallabies. Photo d’illustration. Crédit photo : CC BY SA Joe Mabel – Wikimedia commons

Après plusieurs actes de vandalisme, le propriétaire de la ferme du Paradis a déposé une plainte à la gendarmerie lundi 20 février. L’établissement se trouve à Rieumes, une commune de 3 000 habitants à quarante kilomètres de Toulouse, en Haute-Garonne. Depuis le mois de novembre, le grillage extérieur de la ferme a été coupé à plusieurs endroits à cinq reprises. Des animaux ont pu s’échapper, mais ont été rattrapés. Les caméras de surveillance du parc n’ont pas filmé le ou les auteurs.

Dans les colonnes de France Bleu, Patrick Moreau, le gérant, raconte : « On m’a appelé à une heure du matin pour me dire que mes chiens, une chèvre et un daim étaient dehors. Heureusement que ce sont des animaux qu’on élève à la main, très gentils. Avec un sac de grains, ils viennent. »

Un appel à la vigilance près de la ferme du Paradis

La ferme du Paradis est un établissement pédagogique. Elle accueille plus de 150 animaux au cœur d’un parc de quatre hectares entièrement ombragé. Parmi ses pensionnaires, il y a des animaux issus de la faune sauvage et domestique, comme le wallaby, des espèces plus rares comme la grue du Japon, et même des oiseaux exotiques comme des perroquets ara ararauna.

Le propriétaire du parc est en colère face aux dégradations. Il a aussi « qu’il arrive un accident ». Dans un message publié sur Facebook, Patrick Moreau lance un appel « à tous les promeneurs (…). Si vous avez vu quelque chose d’anormal, merci de nous en informer. »