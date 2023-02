Toulouse-Lauragais. Le réaménagement de la RM2 engendre des perturbations

Les travaux de la RM2, à Saint-Orens, engendrent des perturbations pour les automobilistes entre Toulouse et le Lauragais.

Le réaménagement de la RM2, à Saint-Orens, engendre des perturbations pour les automobilistes entre Toulouse et le Lauragais. CC Mabel Amber – pixabay

Les travaux de réaménagement de la RM2, empruntée par 15 000 véhicules par jour, débuteront le 16 février. Ce projet vise à améliorer la sécurité et le confort des usagers. Il faudra sept mois pour venir à bout des travaux. Pendant ce temps, les commerces resteront ouverts.

« L’avenue de Gameville à Saint-Orens sera réaménagée sur la portion comprise entre la rue Pablo Neruda et la rue du Palais », annonce la Mairie. L’objectif principal est de créer une zone 30, des pistes cyclables, des trottoirs plus larges et des places de stationnement.

Le calendrier des perturbations entre Toulouse et le Lauragais

Avec la réalisation de ces travaux sur la RM2, des perturbations de la circulation sont à prévoir pour les automobilistes sur l’avenue de Gameville.

Ainsi, de mars à juin, la circulation sera à sens unique de Toulouse vers Revel. Dans l’autre sens, de Revel vers Toulouse, une déviation sera mise en place par l’avenue Augustin Labouilhe puis l’avenue de la Marqueille pour rejoindre le rond-point du Sidobre.

Ensuite, de juin à septembre, une circulation alternée sera instaurée. Enfin, en juillet et en août, la route sera fermée de manière temporaire pendant une dizaine de nuits pour les travaux nécessitant une intervention complète sur la chaussée.

Des impacts sur le stationnement et les bus

Afin de faciliter le stationnement et l’accès aux commerces du centre-ville de Saint-Orens le parvis de la place du 3 avril 1790 sera ouvert de 7 heures à 19 heures, du lundi au vendredi. Mais attention, « les véhicules devront impérativement être déplacés le vendredi soir en raison de l’installation du marché de plein vent le samedi matin », prévient la municipalité.

Aussi, l’arrêt de bus situé devant la mairie sera maintenu pour les trajets en direction de Revel. En revanche, pour les déplacements en direction de Toulouse, des arrêts provisoires seront créés le long de l’itinéraire de déviation.