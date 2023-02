Vacances d’hiver en Haute-Garonne : une sélection d’idées de sorties

Le Journal Toulousain vous propose aujourd’hui une sélection de sorties pour profiter en famille ou entre amis de vos vacances d’hiver dans toute la Haute-Garonne. Vous pouvez, par exemple, participer aux activités proposées dans les stations de ski des Pyrénées, faire un jeu de piste autour de Fronton, assister au salon du manga et de la culture geek ou encore vous glisser dans la peau de grenouilles dans un parc naturel.

Skiez déguisés sur les pistes de Haute-Garonne

Des sorties déguisées dans les stations de ski de Haute-Garonne pendant les vacances d’hiver. CC Jakob Owens

En Haute-Garonne, les stations de ski de Luchon-Superbagnères et du Mourtis organisent deux journées déguisées pendant les vacances d’hiver. Vous êtes invités à enfiler vos plus beaux costumes de licornes, Père-Noël, dinosaures, fées, lutins, sorciers et autres personnages légendaires pour être les plus stylés en descendant les pistes ces mardi 21, à l’occasion du “mardi gras” et dimanche 26 février, sans événement particulier, simplement pour s’amuser.

Par ailleurs, ces deux stations de ski vous proposent d’assister à de superbes descentes aux flambeaux. Elles sont organisées chaque jeudi, en début de soirée. Vous pouvez même y participer. Il suffit de s’inscrire auprès de l’établissement de ski français (ESF), soit de Luchon-Superbagnères, soit du Mourtis. Cette dernière station prévoit également une “petite descente aux flambeaux” pour les enfants sur la piste verte qui porte le nom de “Fontaine 1”.

Infos pratiques : Descentes aux flambeaux les jeudis à partir de 18h30. Inscription ESF Luchon : 05 61 79 08 75. Inscription ESF du Mourtis : 05 61 79 08 75.

Des sorties familiales autour de Fronton

Des sorties en famille pendant les vacances d’hiver en Haute-Garonne. Illustration CC Kelly Sikkema

La Communauté de communes du Frontonnais et l’office du tourisme du vignoble de Fronton vous proposent de partir à l’aventure en famille pendant les vacances d’hiver. Un livret, imaginé pour les enfants à partir six ans, vous invite à réaliser une dizaine de balades, à travers les ruelles, les forêts et les vignobles des communes de Fronton, Villaudric, Saint-Rustice, Castelnau d’Estrétefonds, Bouloc, Vacquiers, Villeneuve-lès-Bouloc, Gargas, Saint-Sauveur et Cépet, situées au Nord de la Haute-Garonne.

Chaque parcours fait moins de deux kilomètres, à l’exception de la balade à Villeneuve-lès-Bouloc long de quatre kilomètres. Ces circuits vous amènent hors des sentiers battus, à la découverte de la faune et de la flore locale. Pour chacune des sorties, les plus petits doivent répondre à des énigmes en lien avec le patrimoine de la ville dans laquelle il se trouve. Les livrets permettent également d’en apprendre davantage sur l’histoire et les spécificités de ces petits villages haut-garonnais. Pendant les beaux jours, vous pouvez prévoir un pique-nique à partager en famille après avoir réalisé votre mission.

Infos pratiques : Office du tourisme du vignoble de Fronton, 140 allée du Château, Fronton. Livret en ligne. Gratuit.

Un salon consacré à la culture geek pendant les vacances d’hiver

Voici le programme du salon Caramanga, en Haute-Garonne, pendant les vacances d’hiver. © Dennis Amith

La Ville de Caraman, en Haute-Garonne, organise la huitième édition du salon dédié au manga et à la culture geek “Caramanga” pendant le dernier week-end des vacances d’hiver. L’occasion de rencontrer de nombreux professionnels du manga, de la bande dessinée (BD) ou encore des comics, à l’image du dessinateur des “Lapins Crétins, case en moins” Romain Pujol et de la voix off de nombreux dessins animés Damien Laquet.

Plusieurs autres activités vous attendent tout au long du week-end. Comme le concours de Cosplay qui aura lieu le dimanche. Ici, les participants défileront avec de superbes costumes de personnages de BD, mangas, comics, mais aussi dessins animés, séries télé, jeux vidéo, etc. Les organisateurs vous invitent également à participer, la veille, à un concours de dessin ou encore à un grand tournoi de jeux vidéo. Des exposants professionnels, comme des particuliers, proposeront aussi à la vente des ouvrages ou des produits dérivés toujours liés à la culture geek, comme des figurines ou des déguisements. Vous assisterez enfin à des démonstrations de J&K-Pop (musique japonaise) et de Hip-Hop.

Infos pratiques : Centre culturel Antoine de Saint-Exupéry, route de Cambiac, Caraman. Samedi 4 et dimanche 5 mars, de 10h à 18h. Gratuit.

Balade nocturne à la recherche de chouettes et de hiboux

Réalisez une balade en pleine nature à la recherche des chouettes et des hiboux au coucher du soleil. CC Kevin – pixabay

L’association Nature en Occitanie organise une sortie pour le moins originale à deux pas de Toulouse. À l’occasion de la 15e édition de la Nuit de la Chouette, elle vous invite à explorer, exceptionnellement en soirée, le parc naturel de Portet-sur-Garonne. Ceci, afin de partir à la rencontre des rapaces nocturnes qui y ont trouvé refuge. Pour les trouver, vous devrez simplement vous laisser guider par leurs hululements qui perceront l’obscurité. Un membre de l’équipe gestionnaire du site protégé sera présent pour vous accompagner tout au long de votre périple. Il vous parlera notamment des effets de la pollution lumineuse sur les chouettes et les hiboux.

Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la faune locale, vous pouvez assister à la projection du film “Bonjour le monde” ce mercredi 22 février à la médiathèque de Lacroix-Falgarde. Ce long-métrage vous propose une immersion dans l’univers des espèces animales qui peuplent les zones humides. Vous suivrez une dizaine d’animaux, tels qu’un brochet ou une libellule, qui rêvent de parcourir le monde. À l’issue de la séance, l’association Nature en Occitanie organise un atelier de fabrication d’animaux en origami.

Infos pratiques : Nature en Occitanie, 14 rue de Tivoli, Toulouse. Réservations au 05 34 31 97 97. Gratuits.