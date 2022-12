Un SMS puis un appel de votre banque… Gare aux arnaques !

Les déjà célèbres, mais toujours efficaces, arnaques par SMS franchissent un nouveau pallié avec un appel d’un faux banquier prétendant vouloir vous aider.

Les escrocs rivalisent d’imagination pour dépouiller leurs victimes. Photo d’illustration. © ALes Nesetril -Unsplash

De la même façon que les technologies évoluent, les escroqueries aussi se perfectionnent. Des petits malins rivalisent d’imagination pour rendre leurs pièges de plus en plus crédibles et faire davantage de victimes.

Tout le monde, ou presque, a déjà un reçu un message invitant à utiliser son compte personnel de formation (CPF). En cette période de fêtes de fin d’année, la tendance est aux messages prétendant un colis qui ne peut être livré. Il y a aussi les SMS alertant sur l’expiration ou la réception d’une nouvelle carte Vital.

Le procédé est toujours le même, mais il est redoutablement efficace. Le destinataire du message clique sur un lien vers un faux site d’Ameli ou de La Poste, par exemple. Il est invité à saisir quelques données et payer une somme dérisoire. L’objectif est de récupérer des numéros confidentiels de cartes bancaires.

Une nouvelle étape pour les arnaques par SMS

Les arnaques par SMS vont désormais plus loin. Les escrocs ont mis au point une nouvelle étape afin de dépouiller encore plus leurs victimes. Peu après l’étape sur le faux site, un individu se présentant comme un « spécialiste de la fraude » auprès de la banque de la cible l’appelle. Il convient de préciser que certaines banques, notamment celles en ligne, n’appellent jamais leurs clients sans une préalable authentification.

« À chaque fois, les victimes racontent que ce faux conseiller bancaire leur fait faire des manipulations sur le compte, des déplacements d’argent sous le couvert de protéger des données bancaires dérobées par des escrocs », détaille un enquêteur dans les colonnes de La Dépêche du Midi.

Les personnes bernées réalisent alors une série d’opérations, sans se rendre compte de la supercherie. Le quotidien raconte qu’au moins deux victimes se sont présentées dans une gendarmerie du Sud de Toulouse pour un préjudice cumulé de 13 000 euros. Pourtant, au départ, elles avaient juste accepté de payer quelques euros pour le renouvellement de leur carte Vitale.