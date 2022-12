Ski. Ouverture confirmée pour la station de Peyragudes le 10 décembre

Après des chutes de neige, toutes les conditions sont réunies pour ouvrir la station de ski de Peyragudes à partir du samedi 10 décembre.

Quelques flocons de neige tomberont sur Toulouse en fin de semaine CC Michal Jarmoluk

La nouvelle est confirmée. Le domaine skiable de Peyragudes, à proximité du col de Peyresourde en Haute-Garonne, sera bien en mesure d’ouvrir ses portes à compter du samedi 10 décembre.

« Toutes les conditions sont réunies pour ouvrir le domaine skiable dans les meilleures conditions après plusieurs semaines de préparation et des chutes de neige et un froid intense ces derniers jours », annonce la station.

Tout le domaine de la station de Peyragudes ouvrira

Pour cette ouverture, la station proposera l’ensemble de son domaine, à savoir ses trois secteurs habituels (Agudes, Peyresourde, Serre-Doumenge). Une vingtaine de pistes ainsi que les espaces débutants seront ouverts dès samedi avec un retour ski aux pieds assuré à 1 600 mètres sur les deux versants.

La station de Peyragudes fait savoir que tous les commerces de la station seront ouverts, des formules d’hébergement en week-end à petit prix sont proposées tout comme un tarif spécial “coup d’envoi” à 37,50 euros la journée en tarif adulte ou 33 euros en tarif réduit.

Des nouveautés en préparation

En revanche, les nouveautés de la saison hivernale ne seront pas prêtes pour le grand jour. La station prépare « un tout nouveau secteur de ski depuis le Cap des Hittes qui agrandit le domaine skiable du côté du Val de Montségu. On y accède par un téléski à enrouleur jusqu’à la partie haute du domaine (2 400 mètres). Il dessert une piste noire et deux itinéraires freerides non damés, mais sécurisés et balisés. »

Aussi, le Snowpark Family sur la piste des Aigles, triple sa surface. Cela lui permet de recevoir les petits comme les grands riders avec des parcours dédiés et classés par niveaux pour garantir un maximum de sécurité.

Le domaine propose enfin un tout nouveau chalet Piou Piou au pied des pistes pour les plus jeunes, et une tyrolienne en cascade de 335 mètres accessible via le Tapis Blanche-Neige.