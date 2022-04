Récap d’actu. Taxes, lacs et Covid-19 au programme

La neige est de retour en ce début de mois d’avril. C’est le moment de faire le point sur l’actualité de cette semaine avec le Récap d’actu. Au programme : création de nouvelles taxes à Toulouse, des molécules toxiques dans les lacs de montagne des Pyrénées et l’épidémie de Covid-19 poursuit sa progression en Occitanie.

Pas d’augmentation des impôts existants, mais création de nouvelles taxes pour Toulouse métropole

© DR

Suite au vote des taux d’impositions directes locales, en conseil communautaire de Toulouse métropole du 24 mars 2022, les impôts ne devraient pas augmenter cette année. En revanche, l’opposition alerte sur de nouvelles taxes et sur celles qui auraient dû baisser… Explications.

Label écoquartier pour la ZAC Matabiau de Toulouse : l’opposition crie au greenwashing

La Tour Occitanie sera située dans la ZAC Matabiau @Compagnie de Phalsbourg

Dans le Récap d’actu, l’aménagement du quartier Matabiau n’en finit plus de susciter le débat. Le dernier en date a eu lieu lors du conseil de Toulouse métropole durant lequel a été adoptée la Charte Écoquartier en vue d’une labellisation de la future Zone d’aménagement concerté (ZAC). Si pour la majorité l’engagement du projet “Grand Matabiau, quais d’Oc” dans ce processus est légitime, il n’en va pas de soi pour l’opposition qui accuse l’exécutif de greenwashing. Lire l’article pour en savoir plus.

Dans le Récap d’actu, 141 molécules et un “cocktail toxique” découvert dans les lacs des Pyrénées

Une centaine de molécules présentes dans des produits chimiques ont été trouvées dans les lacs de montagne des Pyrénées en Ariège et en Haute-Garonne. Photo d’illustration : Lacs d’Aubert (à droite) et d’Aumar (à gauche), dans les Pyrénées. Crédit photo : wikimedia commons – CC BY SA Pethrus

Contrairement aux croyances, les eaux de montagnes ne sont pas aussi propres que claires. Deux chercheurs du Laboratoire écologie fonctionnelle et environnement de Toulouse, Dirk Schmeller et Adeline Loyau, ont découvert 141 molécules dans huit lacs des Pyrénées, en Ariège, en Haute-Garonne ou encore dans le Béarn. « Nous avons cherché 460 molécules et nous en avons trouvé 141, une diversité chimique massive », raconte Dirk Schmeller dans les colonnes de 20 minutes. Le reste de l’article est à lire par ici.

Covid-19 : le taux d’incidence double par rapport à début mars en Occitanie

L’agence régionale de santé Occitanie annonce une augmentation des cas de Covid-19 dans plusieurs départements de la région © Pixabay

« Dans toute la région Occitanie, les indicateurs épidémiologiques poursuivent leur augmentation », alerte l’Agence Régionale de Santé (ARS) Occitanie. Depuis le début du mois de mars, le taux d’incidence de la Covid-19 a plus que doublé sur le territoire occitan. Il est passé de 561 cas en moyenne pour 100 000 habitants le 8 mars dernier, à 1 200 cas pour 100 000 habitants, sur les sept derniers jours. Le JT vous en parle ici.