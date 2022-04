Récap d’actu. Éoliennes, Bigflo et Oli et Covid-19 au programme

Le premier tour de l’élection présidentielle c’est aujourd’hui et le beau temps s’installe. C’est le moment de faire le point sur l’actualité de cette semaine avec le Récap d’actu. Au programme : une dizaine d’éoliennes à l’arrêt après un incident, le nouveau clip de Bigflo et Oli et la grande interview évoque la nouvelle vague de Covid-19.

Une dizaine d’éoliennes à l’arrêt après un incident

haute garonne éolienneOnze éoliennes de la zone industrielle de Montégut Lauragais (Haute-Garonne) sont à l’arrêt après un courrier d’un riverain faisant suite à un incident. Crédit photo : CC – pxhere

Dans le Récap d’actu, onze éoliennes de la zone industrielle de Montégut Lauragais, Saint Félix Lauragais et Roumens en Haute-Garonne sont à l’arrêt, selon le collectif régional Toutes nos énergies – Occitanie environnement, ce lundi 4 avril. Cela fait suite au courrier d’un riverain, Jacques Pernoud, adressé au préfet, Etienne Guyot, faisant lui-même suite à un incident sur le site. Explications.

Voici le dernier clip de Bigflo et Oli, « Sacré bordel » dans le Récap d’actu

Crédit photo : Capture d’écran @bigfloetoli

Ils avaient grandement fait parler d’eux, il y a deux semaines, lorsqu’ils ont installé un grand studio en verre place du Capitole. Bigflo et Oli y ont tourné le clip de leur nouveau titre, « Sacré bordel ». Un morceau qui est sorti, ce mardi 5 avril, à minuit sur toutes les plateformes de streaming, avant la révélation du clip ce midi. Lire l’article pour en savoir plus.

Toulouse va-t-elle encore vendre des sites emblématiques de son patrimoine ?

La caserne Vion au cœur de Toulouse pourra être vendue à des investisseurs privés CC Pierre Selim / Wikimedia Commons

Après la vente de l’hôpital La Grave à Saint-Cyprien, des Halles de la Cartoucherie ou de l’immeuble qui accueillait l’espace Croix-Baragnon, la Mairie de Toulouse semble décidée à se séparer de deux autres sites emblématiques de son patrimoine immobilier : la caserne Vion et l’Hôtel de Lestang. En effet, le conseil municipal vient d’autoriser la mise en vente de ces deux biens d’exception. Le reste de l’article est à lire par ici.

Selon le virologue Jacques Izopet, “la nouvelle vague de Covid-19 est le résultat de mesures sanitaires levées trop rapidement”

Jacques Izopet fonde beaucoup d’espoir sur la nouvelle génération de vaccins © CHU Toulouse

Alors que le taux d’incidence de la Covid-19 atteint 1 224 cas pour 100 000 habitants en Haute-Garonne, Jacques Izopet, chef du service de virologie du CHU de Toulouse, estime que les mesures sanitaires ont été levées bien trop rapidement. Il fait le point sur la situation épidémiologique et sur ce à quoi il faut s’attendre dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. La grande interview est par ici.