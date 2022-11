Quatre joueurs de Haute-Garonne en finale du Winamax Poker Tour

Quatre joueurs de la Haute-Garonne ont réussi à se qualifier pour la grande finale du Winamax Poker Tour en mars à Paris. Le tournoi faisait étape à Toulouse durant le week-end des 12 et 13 novembre.

Marlène Souleille, Cyril Heudier, Jacques Chrétien et Jean-Philippe Beguin (de g. à d.) se sont qualifiés pour la finale du Winamax Poker Tour à Paris. © Winamax

C’est une occasion en or de se mesurer aux plus grands. Quatre joueurs de la Haute-Garonne ont décroché leur ticket pour la grande finale nationale du Winamax Poker Tour en mars à Paris. Ils postuleront ainsi au titre de meilleur joueur de poker de France.

Quelque 240 joueurs, préalablement qualifiés en ligne, se sont retrouvés au stade Ernest Wallon, l’antre du Stade Toulousain, durant le week-end des 12 et 13 novembre, pour l’étape haut-garonnaise du Winamax Poker Tour. Marlène Souleille et Cyril Heudier se sont qualifiés pour la finale nationale samedi 12 novembre. Jacques Chrétien et Jean-Philippe Beguin ont obtenu leur place dimanche 13 novembre.

Le Winamax Poker Tour fait une étape à Toulouse en Haute-Garonne

Le Winamax Poker Tour est un des plus gros événements du genre. C’est notamment le plus grand circuit de poker live gratuit en France. Le tournoi est de nouveau organisé cinq ans après la dernière édition. Il s’agit d’un rendez-vous incontournable pour les amateurs de poker.

Le circuit compte notamment un record de 2 605 joueurs réunis sur l’étape inaugurale de l’édition 2017-2018… « Pour Winamax, il représentait une période privilégiée de partage, d’échange et de bonheur sur les routes de France, inépuisable mine de souvenirs à la rencontre du poker amateur sous toutes ses facettes », racontent les organisateurs.

Le tournoi fait un tour de France pendant quatre mois. Des étapes se déroulent dans 27 villes de l’hexagone et rassemblent plus de 10 000 joueurs, selon les organisateurs. Plus de 180 accéderont gratuitement à la finale pour un prizepool (dotation finale) d’un million d’euros.