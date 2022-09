Les randonnées et le vélo, les gagnants du tourisme en Haute-Garonne

Les randonnées pédestres, le tourisme à vélo et les animations gratuites sont les grands gagnants de l’été, à en croire le comité du tourisme en Haute-Garonne.

C’est une tendance notable. Les randonnées pédestres et le tourisme à vélo ont le vent en poupe. Ce sont même les grands gagnants de l’été à en croire le comité du tourisme de la Haute-Garonne. Tout comme les animations gratuites.

« Désormais, les touristes ont soif de liberté, sans contrainte et sont en recherche d’autonomie, et l’effet dernière minute s’amplifie. Les animations gratuites arrivent en haut du podium et le Festival départemental 31 Notes d’été entièrement gratuit en est un bon exemple. Loin d’un tourisme de masse, la Haute-Garonne a su tirer son épingle du jeu avec sa palette d’activités de pleine nature », selon Didier Cujives, président de Haute-Garonne Tourisme, dans un communiqué.

Et il ajoute : « La randonnée pédestre et les parcours cyclables arrivent en tête des demandes des vacanciers. Et je souhaite une fois de plus souligner l’engagement des acteurs du tourisme qui ont contribué au succès de cette belle saison estivale en Haute-Garonne. »

Tourisme : Le gage du label “Accueil vélo” en Haute-Garonne

À titre d’exemple, la Bastide de Négra, un site labellisé “Accueil véo” située au bord du canal du Midi, affiche un taux record avec 85 % de cyclistes hébergés cet été. « La marque “Accueil vélo” est la garante d’une qualité d’accueil. Lorsque vous avez pédalé et fourni un effort, n’est-il pas important pour le cycliste de trouver un hébergement avec les services utiles ? », note Patricia Boisson, propriétaire de cette maison d’hôtes.

Par ailleurs, « la saison touristique a retrouvé son rythme d’avant la Covid-19 malgré la canicule qui a impacté une partie des activités cet été », selon Didier Cujives. « Si les seuls mois de juillet et août étaient déterminants il y a encore quelques années, la saison estivale reste importante, mais fortement complétée par le printemps et l’automne qui s’annonce prometteur.