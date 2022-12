Zoo, animations, cirque : des sorties animées pour les vacances de Noël en Haute-Garonne

Le Journal Toulousain vous propose une sélection d’idées de sorties pour les vacances de Noël en Haute-Garonne. Vous pouvez, par exemple, aller voir l’arrivée du Père Noël en parachute à Cazères, nourrir les girafes et les suricates de l’African Safari, assister à un spectacle de magie à Castanet-Tolosan ou participer aux ateliers créatifs du musée de l’Aurignacien.

Des idées d’activités à l’African Safari pendant les vacances de Noël

En Haute-Garonne, l’African Safari organise des ateliers ludiques à destination des enfants, comme de leurs accompagnants, pendant toute la durée des vacances de Noël. Participez par exemple à l’atelier de fabrication de décorations à partir d’objets de récupération, suite auquel vous pourrez repartir avec vos créations afin de les accrocher directement sur votre sapin. Le zoo de Plaisance-du-Touch vous propose également de créer des “boules de graisse” à suspendre sur votre balcon ou dans votre jardin pour nourrir les oiseaux pendant la période hivernale. Puis, chaque mercredi, les plus petits sont invités à venir écouter des contes de Noël qui les feront voyager dans le monde animalier.

Pendant l’hiver, vous pouvez également entrer dans les coulisses du parc avant même l’ouverture des portes au public afin de donner le petit déjeuner aux girafes angolaises et aux adorables suricates. « Ces petits animaux actifs, et surtout très gourmands, attendront les visiteurs de pied ferme pour leur collation matinale », assurent les soignants de l’African Safari.

Infos pratiques : African Safari, 41 rue des Landes, Plaisance-du-Touch. Programme complet des animations, du 17 décembre au 2 janvier, de 13h à 15h. Tarifs : 4 euros. Réservations en ligne. Petit déjeuner des girafes et suricates du 10 décembre au 28 janvier à 9h15. Tarifs : de 45 à 60 euros. Réservations en ligne.

Des vacances féériques à Castanet-Tolosan

Le village des fééries s’installe sur la place de la Maison des Savoirs de Castanet-Tolosan pendant la première semaine des vacances de Noël. L’occasion d’enfiler vos patins pour vous lancer sur la glace de la patinoire, dans un décor digne des films de Noël avant de vous réchauffer avec un bon chocolat chaud. Puis, chaque soir, à la tombée de la nuit, le Père Noël débarquera en calèche pour saluer les habitants et se faire prendre en photo aux côtés des enfants. Ces derniers pourront également prendre place au coeur d’un igloo afin d’écouter des contes qui parlent de la “Nuit de Noël”, mais aussi de participer à des ateliers de création de décorations personnalisées, de cadeaux uniques ou de fabrication de friandises qui seront ensuite données aux rennes du Père Noël pour qu’ils soient en pleine forme le jour de la distribution des cadeaux.

Ce week-end, deux spectacles ont lieu dans la ville. Le premier est organisé ce vendredi 16 décembre dans le parc de l’hôtel de ville, durant lequel vous vous émerveillerez devant les numéros de danse, de musique et de pyrotechnie. Pour le deuxième, le “professeur Elixir” se déplace ce samedi 17 décembre jusqu’à Castanet-Tolosan pour installer son petit théâtre à ciel ouvert sur l’esplanade de la Halle et enchaîner les tours de magie. Enfin, vous ne devez pas louper les séances de “cinés show” diffusées chaque matin dans les salles obscures du Ciné 113. Au programme : le classique Disney le “Roi Lion”, accompagné d’effets lumineux qui vous plongeront dans l’action et démultiplieront vos émotions.

Infos pratiques : Fééries d’Hiver, place de la maison des Savoirs, Castanet-Tolosan. Du vendredi 16 au vendredi 23 décembre. Programme complet des animations. Dates et horaires du Ciné show . Tarifs : de 4 à 6 euros. Réservations sur place.

Atelier de tressage de fibres végétales dans un musée de Haute-Garonne

Le musée de l’Aurignacien, situé à Aurignac dans le Sud de la Haute-Garonne, propose de nombreux ateliers créatifs pendant les vacances de Noël. Parmi les nouveautés : des animations vannerie. Une artiste vous fera découvrir l’art de tresser des fibres végétales pour confectionner des objets uniques tels que des chapeaux, mais aussi des corbeilles, des sacs ou des éléments de décoration. D’ailleurs, vous aurez vous aussi l’occasion de réaliser votre propre création. Vous pourrez également participer à une séance de travail du cuir, durant laquelle vous fabriquerez de petites bourses. Le musée vous invite aussi à participer aux ateliers qu’il organise habituellement pendant les vacances, à savoir la taille d’outils en silex, le dessin sur de la pierre, le modelage d’animaux préhistoriques en argile, la sculpture de lampes à graisse et la réalisation de parures avec des éléments naturels, tels que des coquillages.

L’occasion de découvrir, ou de redécouvrir les collections du musée qui présente les animaux de l’époque glaciaire, les techniques de survie des peuples préhistoriques, mais aussi des outils en bois de renne ou des silex en pierre, retrouvés à la fin du XIXe siècle à quelques pas d’ici, au coeur de l’abri préhistorique d’Aurignac.

Infos pratiques : Musée de l’Aurignacien, avenue Benabarre, Aurignac. Programme complet des ateliers proposés du samedi 17 au samedi 31 décembre. Tarif : 5 euros. Réservations au 05 61 90 90 72.

Rendez-vous au marché de Noël de Cazères pendant les vacances

Avez-vous déjà vu le Père Noël sauter en parachute ? Vous ne rêvez pas, ce dernier a choisi un nouveau moyen de locomotion pour rendre visite aux enfants présents à Cazères pendant la première semaine des vacances de Noël. En compagnie de ses lutins, il a en effet prévu d’atterrir sur la pelouse du square Lafayette ce dimanche 18 décembre, avant de visiter le marché de Noël de la ville. Ici, vous pourrez monter sur sa calèche pendant que les enfants s’offriront une promenade sur le dos d’adorables poneys et se prendront en photo avec la star des fêtes de fin d’année.

L’occasion d’assister aux animations prévues par la Ville, comme le concert de musique folklorique programmé pour le lancement des festivités, le concours de miss élégance, la comédie musicale spéciale Disney organisée sur la scène de la salle des fêtes ou encore le spectacle de rue sur le thème des “légendes” durant lequel les artistes déambuleront à travers la foule. Clowns, jongleurs et magiciens seront également présents chaque jour pour vous offrir un spectacle de cirque sur la place de l’Enclos. Les enfants pourront aussi incarner leurs personnages préférés en se rendant aux ateliers maquillages proposés sur le marché. Enfin, un superbe feu d’artifice clôturera l’événement, avant que le Père Noël reparte terminer les derniers préparatifs de sa tournée.

Infos pratiques : Marché de Noël, square Lafayette, Cazères. Du samedi 17 au vendredi 23 décembre. Programme complet des animations. Gratuit.