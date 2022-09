Haute-Garonne. Feu vert pour un parc d’éoliennes à Cintegabelle

Le préfet de la Haute-Garonne a signé deux arrêtés autorisant le projet de parc éolien, avec quatre dispositifs, à Cintegabelle, près de Nailloux.

Le préfet de la Haute-Garonne a signé deux arrêtés autorisant le projet de parc éolien, avec quatre dispositifs, à Cintegabelle. Photo d’illustration. Crédit photo : CC – pxhere

Le préfet de la Haute-Garonne Etienne Guyot a signé deux arrêtés autorisant l’implantation de quatre éoliennes à Cintegabelle, il y a quelques jours, jeudi 22 septembre 2022. Le même jour, le président de la République Emmanuel Macron inaugurait un parc éolien au large de Saint-Nazaire et affirmait vouloir accélérer le déploiement des énergies renouvelables.

« Nous allons massivement accroître nos besoins en électricité », de « 40 % d’ici à 2050 », a déclaré le chef de l’État. La France aura besoin d’aller « deux fois plus vite » sur les projets d’énergies renouvelables, dans l’éolien et le solaire en particulier.

L’enjeu de la souveraineté énergétique

« Le développement des énergies renouvelables est un enjeu majeur de la souveraineté de notre pays que le président de la République et la Première ministre ont récemment rappelé. L’éolien terrestre et maritime occupent une part importante de ce bouquet énergétique futur », note la préfecture de la Haute-Garonne dans un communiqué.

L’installation de quatre éoliennes à Cintegabelle permettra la production d’une énergie locale représentant la consommation électrique annuelle, chauffage inclus, de 10 570 à 12 400 habitants, participe de cet objectif. « Ce projet, qui présente un bilan énergétique positif, permettra ainsi d’éviter le rejet annuel de 1 691 à 1 962 tonnes de CO2 », selon la préfecture.

Le parc d’éolienne de Cintegabelle jugé conforme

« Le projet de parc éolien, porté par Engie Green (trois éoliennes) et par la société Aganagues (une éolienne) sur cette commune, a fait l’objet d’une instruction par les services de l’État concernés et d’une enquête publique conjointe au titre à la fois de l’autorisation environnementale et de la révision du plan local d’urbanisme », rappelle la préfecture haut-garonnaise.

Le projet a été jugé conforme aux diverses dispositions du Code de l’environnement concernées.