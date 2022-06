Haute-Garonne : le niveau de réserves de sang est trop faible

En France et notamment en Haute-Garonne, le niveau des stocks de poches de sang est très bas. L’Etablissement français du sang (EFS) a publié son second bulletin d’urgence vitale.

C’est la deuxième fois en six mois. L’Etablissement français du sang (EFS) vient de publier un bulletin d’urgence vitale. Il s’agit de l’alerte la plus haute. « La publication du premier bulletin d’urgence vitale en février nous avait permis de remonter les réserves. Mais ça n’a pas duré », souligne Priscilla Agostini.

La chargée de promotion du don Bassin Garonne de l’EFS ajoute : « Nous sommes donc dans l’obligation d’en lancer un deuxième. » Le niveau des réserves est en effet historiquement bas en France. Il est inférieur à 90 000 poches de sang or, il en faudrait 110 000.

Baisse de fréquentation des collectes de sang en Haute-Garonne

« La situation est identique en Haute-Garonne et en Occitanie. Elle est même encore plus accentuée », informe Priscilla Agostini. Il y a ainsi moins de 6 000 poches de sang en stock dans la région. « Il en faudrait 9 000. Nous n’avons jamais abordé l’été avec des réserves aussi basses », précise la chargée de promotion.

Face à cela, l’EFS demande à tout un chacun de se mobiliser massivement à la veille des départs en vacances. La fréquentation des collectes est effectivement faible. « Il y a une très nette baisse. Les collectes n’atteignent pas leurs objectifs. Nous n’avons pas d’explications à cette diminution de la fréquentation », confie Priscilla Agostini.

Où est-il possible de donner son sang dans le département ?

Les donneurs sont donc invités à prendre rendez-vous au plus vite. Plusieurs collectes sont prévues en Haute-Garonne le mois prochain. Il y en aura notamment une à Saint-Lys le 5 juillet, à Fenouillet le 6, à Nailloux le 8, à Léguevin les 11 et 12 ou encore à Fronton les 15 et 16.

« J’espère qu’elles atteindront leurs objectifs, voire les dépasseront », souhaite la chargée de promotion. Les Maisons du don de Toulouse, situées à l’hôpital Purpan et au 7 rue Lapeyrouse, accueillent également les donneurs du lundi au samedi. Pour savoir où donner son sang dans le département et prendre rendez-vous, il faut se rendre sur le site de l’EFS ou sur l’appli “Don de sang”.

Héloïse Thépaut