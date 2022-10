Évacuation d’une partie de Lespinasse après un accident de train

L’évacuation d’une partie de la commune de Lespinasse doit avoir lieu dimanche 9 octobre pour sécuriser un wagon accidenté contenant une matière dangereuse.

Les sapeurs-pompiers sont engagés sur un accident ferroviaire impliquant deux trains de fret à Saint-Jory. © Service départemental d’incendie et de secours (Sids 31)

Une opération importante se prépare. Une partie de la population de Lespinasse, au Nord de Toulouse, doit évacuer la commune dimanche 9 octobre avant 9 heures, fait savoir la préfecture de la Haute-Garonne. Cela est nécessaire pour permettre la réalisation d’une opération visant à sécuriser un wagon transportant une matière dangereuse.

Cette décision fait suite à un accident survenu entre deux trains de fret au niveau de la gare de triage de Saint-Jory, mercredi 5 octobre, aux environs de 1h30. Ils circulaient sur des rails différents, mais les wagons étant trop larges pour passer côte à côte, ils se sont heurtés.

Evacuation de Lespinasse par précaution

« Deux wagons sont en contact, dont l’un contient du GPL (gaz de pétrole liquéfié), qui est une matière dangereuse », indique la préfecture dans un communiqué. « Des mesures de sécurisation ont été immédiatement prises pour éviter tout danger immédiat. »

Depuis, les secours et les autorités réfléchissent à un moyen de remettre les wagons en état de circuler. Le Centre opérationnel départemental organise la séparation des deux wagons, pour lesquels la SNCF mobilise une grue ferroviaire.

« Ce type de manipulation présente un risque limité. Néanmoins, il nécessite la mise en place d’un périmètre d’exclusion dans une partie de la commune de Lespinasse et une rue de Saint-Alban, pendant toute la durée de l’opération qui aura lieu dimanche 9 octobre au matin », explique la préfecture.

Elle précise que « la zone concernée devra être vide de tout habitant ou travailleur et toute circulation y sera interdite, dimanche 9 octobre de 9 heures jusqu’à la fin de l’opération qui devrait se terminer à la mi-journée. Les habitants sont invités à quitter leur domicile et les commerçants et les entreprises leur lieu de travail. »

Les solutions proposées pour accueillir la population

Des lieux d’accueil municipaux seront ouverts pour les personnes qui le souhaitent dès 8h30 et jusqu’à la fin de l’opération. Elles pourront donc se rendre à :

– Gagnac-sur-Garonne, salle des fêtes : espace Garonne, rue de Pessoles ;

– Bruguières, gymnase bleu : complexe sportif René Albus, 1 allée P. de Coubertin ;

– Saint-Alban : salle Yves Montand, 2 rue de Salgareda.

Les personnes présentant des problématiques médicales nécessitant une assistance et/ou les personnes à mobilité réduite doivent se signaler sans délai auprès de la mairie de Lespinasse au numéro : 06 08 89 33 21 (9h / 12h – 13h30 / 17h30 vendredi 7 et samedi 8 octobre et dimanche 9 octobre de 7h30 à la fin des opérations).