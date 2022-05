Emmaüs ferme son site à Saint-Jory et organise une grande braderie

Emmaüs va quitter son site de Saint-Jory pour s’installer aux Sesquières. Les produits de la salle de ventes sont proposés à -50 % le temps d’un week-end.

Emmaüs va quitter son site de Saint-Jory. Les produits de la salle de ventes sont proposés à -50 % le temps d’un week-end. Photo d’illustration. ©Emmaüs Toulouse

Le déménagement approche. Emmaüs se prépare à investir ses nouveaux locaux dans le quartier de Sesquières, dans le nord de Toulouse. « Nous avons fait l’acquisition il y a deux ans de ce domaine pour y implanter un nouveau site communautaire en 2022 et pour pouvoir accueillir les 30 compagnons du site de St Jory », raconte l’association. « C’est un lieu chargé d’histoire, avec un projet architectural respectueux du patrimoine toulousain, intégrant une dimension environnementale et permettant de préserver un espace d’oxygénation en ville. »

En conséquence, Emmaüs va quitter le site de Saint-Jory, au nord de la Ville rose, ouvert en 2012. « Dès le 1er juin, le site communautaire d’Emmaüs St Jory sera fermé au public pour cause de déménagement. Le dépôt de dons prendra fin et la salle de ventes sera définitivement close. Nous invitons les donateurs, les clients et les visiteurs à se rendre sur le site d’Emmaüs Escalquens ou de Labarthe-sur-Lèze pour faire un don solidaire ou acheter responsable », indique l’association.

Pour faciliter ce déménagement, l’association organise une grande braderie. Pendant trois jours, les produits de la salle de ventes de Saint-Jory sont proposés avec une réduction de 50 %. Cette opération a débuté le vendredi 27 mai, et se déroule également ce samedi 28 et le mardi 31 mai de 13h30 à 17h30.

Informations pratiques : Emmaüs à Saint-Jory, 84 Route Nationale 20.