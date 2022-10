Coupe du monde. Le Département de la Haute-Garonne sort un carton rouge

Le conseil départemental de la Haute-Garonne condamne la tenue de la Coupe du monde au Qatar et des Jeux asiatiques d’hiver en Arabie Saoudite.

CC Marco Verch-Flickr

La tenue de la Coupe du monde au Qatar, prévue du 20 novembre au 20 décembre, fait toujours débat. Le conseil départemental de la Haute-Garonne a voté une résolution condamnant « fermement la tenue de la Coupe du monde de football au Qatar et des Jeux asiatiques d’hiver en Arabie Saoudite », fait savoir la majorité départementale mardi 18 octobre. En conséquence, la collectivité ne participera à aucune opération de promotion de ces deux événements.

« Choisir ces deux pays pour accueillir ces événements sportifs majeurs relève non seulement de l’irresponsabilité climatique mais aussi d’une complaisance à l’égard de pouvoirs responsables de violations des droits humains qui ne peuvent pas être passées sous silence », écrit la majorité départementale dans un communiqué. « Depuis l’attribution de la Coupe du monde de football au Qatar en 2010, de nombreuses ONG n’ont de cesse de dénoncer l’homophobie d’Etat, les répressions du régime mais aussi les violations avérées des droits humains de milliers de travailleurs employés pour les chantiers du mondial. »

La Coupe du monde au Qatar, un « scandale écologique » pour le Département de la Haute-Garonne

« C’est aussi un scandale écologique avec la construction insensée de stades climatisés à ciel ouvert dans un pays au climat désertique », indique le communiqué. « Alors que partout sur la planète des voix s’élèvent contre ces abjections, le Comité olympique d’Asie (OCA) a donc annoncé le 4 octobre dernier l’organisation des Jeux asiatiques d’hiver de 2029 en Arabie Saoudite. Cette décision est une aberration sociale et écologique. Un exemple de plus de la fuite en avant d’organisations sportives éblouies par l’argent. »

« Notre vision du sport ne sera jamais celle des pétromonarchies », affirme la majorité départementale. « Le boycott de ces compétitions par les sportifs et supporters est un signal fort et attendu. Pour autant, ils n’ont pas à porter seuls la responsabilité de la contestation. Les acteurs économiques concernés et les pouvoirs publics doivent s’exprimer, s’opposer, avec force. »