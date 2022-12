Après le départ de Laurence Arribagé pour Horizons, Christine Gennaro-Saint assure l’intérim à la tête des Républicains en Haute-Garonne.

Le siège de la présidence de la fédération des Républicains en Haute-Garonne est vide depuis le départ de Laurence Arribagé. Le parti annonce qu’il revient à Christine Gennaro-Saint d’assurer l’intérim jusqu’aux prochaines élections internes.

« Désormais, le chantier qui nous attend est important pour redonner des couleurs à notre parti et porter une ligne politique claire », déclare la présidente par intérim. « J’appelle chacun de nos adhérents et sympathisants à être fiers plus que jamais de nos valeurs fondées sur la liberté, l’autorité et le travail. »

Christine Gennaro-Saint est conseillère municipale de la commune de l’Union. Elle a été candidate LR aux dernières élections législatives dans la deuxième circonscription de la Haute-Garonne. Cependant, elle n’est pas parvenue à se qualifier pour le second tour.

Une période difficile pour Les Républicains en Haute-Garonne

Les Républicains a enregistré deux départs importants dans ses rangs en Haute-Garonne. La présidente de la fédération locale, Laurence Arribagé a annoncé dimanche 11 décembre qu’elle quitte le parti pour rejoindre Horizons, dirigé par l’ancien Premier ministre Edouard Philippe. Elle a été à sa tête durant plus de six ans. « Si je respecte son choix, je ne le partage pas », fait savoir Christine Gennaro-Saint.

Un mois auparavant, le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc a également décidé de quitter Les Républicains. « Je ne vais pas voter, j’ai décidé de me retirer des Républicains », déclare l’élu. « C’est une réflexion ancienne chez moi, mais ce scrutin me donne l’occasion de la concrétiser. Je le fais sans polémique, après avoir été un adhérent fidèle aussi longtemps que cela m’a été possible. »

Un nouveau président pour LR

À l’issue du vote des adhérents, le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti est devenu le président des Républicains, dimanche 11 décembre. Il a été élu avec 53,7% des voix face au chef des sénateurs LR, Bruno Retailleau, qui a reçu 46,3% des suffrages. La participation s’élève à 69,75% soit 62 586 adhérents. Et 71% des adhérents se sont mobilisés en Haute-Garonne.