Haute-Garonne : la CGT appelle à la mobilisation contre la réforme des retraites

Invité au micro de France Bleu Occitanie ce lundi 2 janvier, le secrétaire général du syndicat CGT en Haute-Garonne, Cédric Caubère, a appelé l’ensemble des professionnels à se mobiliser le jeudi 12 janvier prochain contre la réforme des retraites.

« Tout le monde doit être sur le pont ». Le secrétaire général de la CGT en Haute-Garonne Cédric Caubère appelle à la mobilisation générale le jeudi 12 janvier prochain. Invité au micro de France Bleu Occitanie ce lundi 2 janvier, le responsable syndical a en effet annoncé l’organisation d’une journée de grève et de manifestation en ce début d’année, afin de protester contre la réforme des retraites souhaitée par l’exécutif.

Celle-ci prévoit un report de l’âge légal de départ à la retraite à 62, 64 voire 65 ans d’ici dix ans, pour l’ensemble des salariés. Le projet revoit également à la hausse le minimum retraite, porté à 85% du Smic, soit près de 1 200 euros par mois.

La CGT Haute-Garonne appelle à la mobilisation générale « sur le lieu de travail »

Le calendrier s’accélère. Ces mardi 3 et mercredi 4 janvier, la Première ministre, Élisabeth Borne, reçoit les partenaires sociaux pour échanger sur le sujet. Les résultats seront présentés le mardi 10 janvier prochain. Puis, le projet final sera mis sur la table du Conseil des ministres d’ici la fin du mois, avant d’être débattu à l’Assemblée nationale. L’objectif du gouvernement est que la réforme des retraites entre en vigueur avant la fin de l’été 2023.

Selon Cédric Caubère, les discussions avec les partenaires sociaux et les débats à l’Assemblée nationale ne porteront pas leurs fruits, car « le texte est déjà bouclé » et de toute façon, « tout passe par le 49.3 en ce moment ». Une des solutions retenues est donc la mobilisation générale, non pas dans la rue, mais sur le lieu de travail, pour réussir à faire « plier » l’exécutif.