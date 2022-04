L’autoroute A20 fermée partiellement à partir de cette nuit

Avis à tous ceux qui empruntent l’autoroute A20, entre Toulouse et Montauban : des portions seront fermées à la circulation. En cause ? Des travaux de réfection de la chaussée. Voici plus de détails.

Des portions de l’autoroute A20 seront fermées à la circulation durant trois jours. ©Frédéric BISSON

Les nuits du 19, 20 et 21 avril, la circulation sur l’autoroute A20, dans le sens Montauban vers Toulouse, sera impossible entre la sorite 67 et le rond-point de Doumerc. Et ce, de 21 heures à 6 heures le lendemain matin. La semaine suivante, les nuits du 25 au 28 avril, il en sera de même, dans l’autre sens. Des déviations seront mises en place pour permettre aux automobilistes de rallier les deux villes.

Un dispositif mis en place pour permettre à une centaine d’ouvriers de travailler à la réfection de la chaussée sur cette portion de huit kilomètres de l’autoroute A20. En effet, entre la sortie 65 (La Molle) et la bifurcation A20/A62 d’importants travaux vont être réalisés. Il s’agira de raboter les couches existantes d’enrobés dégradés par les conditions climatiques et le trafic, et de les remplacer par une nouvelle.

Un chantier innovant sur l’autoroute A20 entre Toulouse et Montauban

Sur ce chantier, Vinci Autoroutes et l’entreprise Malet Spie Batignoles qui réalise les travaux de l’A20, innovent. En effet, l’enrobé dégradé qui aura été retiré sera emmené dans une usine pour être mélangé au nouveau, comme l’explique le concessionnaire autoroutier : « Sur ce chantier, 57 % des agrégats d’enrobés seront réutilisés directement et les 43 % restants seront recyclés sur d’autres chantiers. Des matériaux neufs sont intégrés au moment du mélange avec l’ajout de bitume afin de créer le nouvel enrobé. Une fois le nouvel enrobé recyclé produit, il sera appliqué sur la chaussée. »

Autre nouveauté sur le chantier : la limitation de la consommation d’eau. Cette dernière est importante lors du rabotage et du nettoyage de la chaussée. « Sur ce chantier, les eaux de balayage sont récupérées et rendues propres pour être réutilisées directement dans d’autres opérations du chantier », précise Vinci.