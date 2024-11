Amateurs de spéléologie, le réseau le plus grand de France se trouve dans le Comminges

Amateurs de sensations fortes ou d’activités sportives qui sortent de l’ordinaire, saviez vous qu’en Haute-Garonne se trouve le plus grand parcours de spéléologie de France : le réseau Felix Trombe-Henne Morte, dans le Comminges, regroupe plus de 100 kilomètres de cavités. Prêts pour l’aventure ?

Le réseau de spéléologie Felix Trombe, situé dans le Comminges, est réputé dans le monde entier. ©David Herraez Calzada/Shutterstock.

Réputé dans le milieu de la spéléologie

Situé dans le massif d’Arbas, en Haute-Garonne, le réseau Felix Trombe permet aux spéléologues en herbe et à ceux qui souhaitent s’initier de découvrir un réseau de 117 kilomètres de cavités et 1 018 mètres de dénivelé. Ce réseau, connu dans le monde entier, tient son nom du célèbre spéléologue français Félix Trombe. Situé à cheval sous les communes d’Aspet et d’Herran, dans le Comminges, le réseau a été découvert à la fin du XIXe siècle. Les premières expéditions dans cette zone ont été menées par des Toulousains et avaient à l’époque un but scientifique.

Mais ce n’est que bien plus tard, après la Seconde Guerre mondiale que le site a été exploré plus largement. Felix Trombe, chercheur au CNRS, participait à ces recherches et a donné son nom au réseau. Le gouffre de Henne-Morte, était à l’époque la bête noire des spéléologues français, de par sa difficulté. L’expédition a donc largement passionné les foules en 1947, lorsqu’une équipe de spéléologues y est descendue et l’a arpentée pendant une dizaine de jours.

Plusieurs niveaux de difficulté

Ce réseau, très complexe, compte une cinquantaine d’entrées ! Le long de galeries étroites, prenez-vous au jeu des spéléologues, laissez-vous surprendre par des salles immenses sorties de nulle part et des rivières souterraines, courbez-vous pour circuler dans les boyaux les plus étroits. Deux heures sont nécessaires pour sortir du réseau sur le parcours le plus accessible, mais la traversée réelle du point le plus haut au point le plus bas est d’un autre niveau ! Il faudra compter plus de 20 heures pour en arriver à bout et être très aguerri à la spéléologie.

À noter que ce réseau n’est pas entièrement dévoilé, seules les voies les plus simples sont connues, mais le dédale n’a pas encore livré tous ses secrets. Des spéléologues continuent régulièrement d’y descendre afin d’en percer tous les mystères. Les découvertes sont regroupées sur un site dédié, qui sert de référence aux spéléologues du monde entier rêvant de se frotter à ce mythique réseau.

Infos pratiques : Comité Départemental de Spéléologie de Haute-Garonne.

7, rue André Citroën à Balma, au 05 34 30 77 45