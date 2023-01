Les agriculteurs de Haute-Garonne ont-ils été entendus par l’Etat ?

Après leur manifestation du mardi 17 janvier dernier à Toulouse, les agriculteurs de la Haute-Garonne ont été reçus par l’Etat. Voici ce qui est ressorti de cette rencontre.

L’Etat a reçu les agriculteurs de Haute-Garonne après leur manifestation du 17 janvier dernier © Laëtitia Soula.

Ils avaient envahi le centre-ville avec leurs tracteurs. Des agriculteurs, venus de tout le département, ont manifesté ce mardi 17 janvier à Toulouse. Ils s’étaient rassemblés à l’appel du syndicat des Jeunes agriculteurs de la Haute-Garonne (JA 31) pour protester contre la nouvelle PAC (Politique agricole commune), notamment « la modification de différents zonages (Zone Intermédiaire, MAEC, Zone Argile…) » qu’elle prévoit.

Après la manifestation, une délégation de six représentants des JA 31 et de la Chambre d’agriculture avaient été reçus par la DRAAF (Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt), la DREAL (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) et la DDT (Direction départementale des territoires). Cette rencontre semble avoir permis aux agriculteurs du département de se faire entendre.

Des revendications des agriculteurs prises en compte par l’Etat

En effet, la préfecture indique qu’il a « été convenu d’engager un travail de révision du zonage en Haute-Garonne pour la MAEC (Mesures agroenvironnementales et climatiques) polyculture-élevage sur la base d’une proposition de la profession ». L’Etat a par ailleurs acté « l’extension du zonage pour la MAEC grandes cultures en zone à faible potentiel agronomique après un dernier échange avec la Chambre d’agriculture ».

Enfin, les agriculteurs ont pu obtenir une avancée sur la directive nitrate. « Il a également été convenu de réexaminer avec la plus grande attention les conditions de mise en œuvre des nouvelles dispositions, afin de mieux prendre en compte les évolutions liées au changement climatique et au contexte pédoclimatique (relatif aux conditions de sol et de climat pour la production agricole) local », concluent les services de l’Etat.