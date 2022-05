Que faire dans le Gers pendant les vacances de Pâques ?

Visiter l’aéroport d’Auch, découvrir une ferme de façon gourmande, faire un jeu de piste dans Mirande ou dessiner un animal à partir d’une coquille Saint-Jacques … Il y a de nombreuses activités à faire dans le Gers durant les vacances de Pâques.

Les coulisses d’un aéroport

L’aéroport Auch-Gers ouvre ses portes au public pour une visite guidée. wikimedia commons / CC BY-SA duch.seb

Pour les passionnés d’aviation, l’aéroport Auch-Gers ouvre ses portes au public durant les vacances de Pâques, le mercredi 4 mai. Au programme, une visite d’une heure et demi qui offrira aux visiteurs l’opportunité de découvrir les infrastructures de cet aéroport civil.

Entre la visite des hangars et les explications sur le fonctionnement des machines, le spectacle qu’offre les manœuvres des pompiers en formation et la rencontre avec les différents aéroclubs, tout est organisé pour permettre aux visiteurs de comprendre au mieux le fonctionnement d’un site qui attise la curiosité. Parmi les bâtiments à voir absolument, la tour de contrôle qui reste le symbole même d’un aéroport dans l’imaginaire collectif . Il sera possible de l’explorer afin de découvrir, de l’intérieur, le fonctionnement de la sécurité aérienne.

Ouvert au public depuis novembre 2021, l’aéroport Auch-Gers offre tous les mois une visite des lieux. Une expérience ludique et gratuite pour les curieux de tous âges.

Infos pratiques : Aéroport Auch-Gers, 10 rue Bandin à Auch. Mercredi 4 mai de 14h à 15h30. Gratuit, réservation obligatoire auprès de l’office du tourisme.

Une chasse au trésor gourmande

Le CPIE organise un rallye nature avec la ferme de Bordeneuve comme décor. © CC0 Domaine public

Le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) du Pays Gersois organise un “rallye Nature Gourmand” le samedi 7 mai à partir de 14h en partenariat avec la ferme de Bordeneuve à Montesquiou. Au programme, une chasse au trésor au cours de laquelle les participants devront trouver de nombreux objets dans la nature. L’occasion pour les visiteurs de découvrir la ferme, une maison gasconne rénovée, et sa nature environnante.

L’après-midi se poursuivra autour d’une dégustation des produits de la ferme de Bordeneuve, connue dans le Gers pour ses produits fabriqués dans la tradition, sans additifs ni conservateurs. Cette activité, organisée conjointement par le CPIE et la ferme, va permettre aux visiteurs de découvrir les lieux, avec la promesse d’un instant gourmand pour terminer leur après-midi.

La ferme de Bordeneuve se concentre sur l’élevage de canards et l a culture de luzerne destiné au bétail. La vente de leurs produits, notamment le foie gras de canard, récompensé au Salon de l’Agriculture par la médaille d’or, se fait sur place ou dans des magasins de proximité, en circuit court.

Infos pratiques : Rallye Nature Gourmand à la ferme de Bordeneuve à Montesquiou. Samedi 7 mai de 14h à 16h30. Gratuit pour les moins de 6 ans, inscription obligatoire auprès du CPIE du Pays Gersois, par mail (animation@cpie32.org) ou au 05 62 66 85 77.

Le patrimoine de Mirande

L’ancienne cathédrale de Mirande est le point central du jeu de piste à travers Mirande. wikimedia commons / CC BY-SA Florent Pécassou

Les plus jeunes vont pouvoir visiter le Gers tout en s’amusant durant les vacances de Pâques. À Mirande, Randoland, spécialiste des circuits ludiques, organise un jeu de piste destiné aux plus jeunes. Rendez-vous à l’office de tourisme pour récupérer les différentes fiches qui permettront de se lancer à la découverte de la ville .

Avec une fiche pour les parents et trois pour les enfants selon leur âge, toute la famille va pouvoir s’embarquer dans la chasse aux indices, qui jalonnent cette découverte du patrimoine historique de la ville. Le parcours du jeu de piste passe par des lieux importants de Mirande, avec en point d’orgue l’ancienne cathédrale érigée au XVe siècle, désormais Église Sainte-Marie de Mirande, de style gothique méridional, qui domine la cité de sa silhouette monumentale. Le reste de la visite de la ville offre aux participants la chance de voir d’autres très beaux monuments, comme les maisons à pans de bois, la place à arcades, les tours de Rohan, d’Astarac, les vestiges des fortifications. La visite passe également par la base de loisirs, autour du lac de Mirande.

Infos pratiques : Jeu de piste « Sur un air de country music ». Rendez-vous à l’office de tourisme, 13 rue de l’Évêché à Mirande. Fiches disponibles à l’office du tourisme ou sur le site de Randoland.

Sur le chemin de Compostelle

La coquille, emblème du pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, est le point central des créations d’animaux de cet atelier. CC BY-NC-SA Nick Thompson

Étape de la Via Podiensis, l’un des chemins français vers Saint-Jacques-de-Compostelle, Montréal-du-Gers met à l’honneur ce pèlerinage historique dans un atelier destiné aux enfants. Les jeunes participants pourront y apprendre l’histoire de cette route ancestrale avant de se lancer dans un atelier créatif.

Lors de cet atelier, les enfants auront pour objectif de créer des animaux en utilisant la coquille Saint-Jacques pour point de départ de leur œuvre. La coquille est le symbole que les pèlerins accrochent à leur sac à dos pour signifier que leur randonnée les emmène jusqu’à l’Ouest de l’Espagne, vers le tombeau de Jacques le Mineur. Cet atelier est donc l’occasion de présenter aux plus jeunes l’histoire de ce pèlerinage et la raison pour laquelle tant de randonneurs traversent la ville tout au long de l’année.

Infos pratiques : Place de l’Hôtel de Ville à Montréal-du-Gers, 4 € par enfant à partir de 5 ans, réservation au 05 62 28 00 80.

Elioth Salmon