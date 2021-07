Propriétaire dans le Gers, vous pourriez être victime d’une arnaque

Si vous êtes propriétaire d’une résidence, vous pouvez être la cible d’une arnaque dans le Gers. Voici comment, les escrocs procèdent.

Une entreprise démarche actuellement par téléphone dans le département du Gers les propriétaires de résidence de plus de 15 ans. Le but est d’obtenir un rendez-vous avec un technicien qui établit, lors de visite, un bilan des installations électriques, de plomberie et d’isolation. Les coordonnées téléphoniques et le numéro de matricule du technicien sont communiqués.

À l’issue de la visite, un certificat est remis aux propriétaires à titre gratuit. Une liste d’entreprises est également donnée, pour la réalisation des travaux mentionnés suite au diagnostic réalisé. Le but est de faire signer des bons de commande pour des travaux de rénovation ou d’amélioration de l’habitat.

La préfecture rappelle qu’il n’existe strictement aucune obligation réglementaire de bilan ou d’analyse énergétique. Seul le diagnostic de performance énergétique est imposé, mais uniquement en cas de vente ou de mise en location du logement.

Une fois entrés, les démarcheurs ont un savoir-faire imparable pour vous faire signer un devis.

Pour parer cette arnaque, la préfecture donne quelques conseils pour éviter de se faire avoir :