Présidentielle. Le Gers, département d’Occitanie où l’on a le plus voté

C’est dans le Gers que le taux de participation au second tour de l’élection présidentielle en Occitanie a été le plus important.

Alors que ce second tour de l’élection présidentielle a été marqué une abstention record de 28,01%, les électeurs occitans sont restés relativement mobilisés. Notamment dans le Gers où 78,95 % des inscrits sont allés glisser un bulletin dans l’urne. Un record dans la région ou seulement trois quarts des électeurs ont participé au scrutin (24,81 % d’abstention), ce dimanche 24 avril. La Lozère (78,1 % de participation) et l’Aveyron (77,45 %) complètent le podium des départements de la région où la participation a été la plus forte.

Une abstention plus marquée à Auch

En revanche, les électeurs se sont plus nettement démobilisés à Auch entre le premier tour (24,60 % d’abstention) et le second tour (28,03 %). Si Emmanuel Macron s’impose avec 55,66 % des suffrages exprimés sur l’ensemble du département, celui-ci recueille 69,43 % des voix auscitaines.

L’Hérault, champion régional de l’abstention

À l’opposé, c’est le département de l’Hérault qui fait figure de mauvais élève de ce scrutin avec un taux d’abstention de 26,64 %. Devant le Gard (26,45 %) et les Pyrénées-Orientales (26,11 %). Deux de ces trois départements, particulièrement touchés par l’abstention ont d’ailleurs placé Marine Le Pen en tête du second tour.

Les résultats complets de la présidentielle dans le Gers