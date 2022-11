L’Isle-Jourdain prend des mesures pour réduire sa consommation d’énergie

La Ville de L’Isle-Jourdain a décidé de prendre de nouvelles mesures, notamment la baisse de la température des chauffages, pour réduire sa consommation d’énergie.

La Ville a réuni les services et les usagers des locaux municipaux pour discuter des mesures à prendre afin de réduire la consommation d’énergie © L’Isle-Jourdain

L’heure est à la sobriété énergétique. De plus en plus de villes prennent des mesures afin de réduire leur consommation d’énergie face à la hausse des prix de l’énergie et l’urgence climatique. C’est notamment le cas de la Ville de L’Isle-Jourdain. La municipalité vient effectivement de lancer, en collaboration avec les services et les usagers des locaux municipaux, une campagne de maîtrise des consommations d’électricité et de gaz.

« Successivement, les services administratifs de la mairie, les services techniques, les écoles et les associations sportives, culturelles et caritatives ont été réunis. Les rencontres ont été riches de propositions et d’idées et tous les participants se sont montrés très concernés par le sujet », souligne la municipalité de L’Isle-Jourdain dans un communiqué de presse.

Les mesures de la Ville de L’Isle-Jourdain pour réduire sa consommation

Ainsi, la Ville est en train ou va bientôt réaliser plusieurs actions afin de limiter les consommations d’énergie. La baisse des températures de chauffage dans les bâtiments publics et la réduction du périmètre des éclairages de Noël sont ainsi prévus. Le musée campanaire fermera également du 17 décembre au 7 février prochain. En temps normal, sa fermeture annuelle a lieu de fin décembre jusqu’à début janvier.

Pour rappel, la mairie avait déjà mis en place des projets de réduction des consommations d’énergie depuis le dernier mandat, notamment la rénovation thermique des bâtiments et le remplacement progressif de certains véhicules par des véhicules électriques. Elle avait aussi décidé d’éteindre l’éclairage public de minuit à 6h. Cette extinction démarrera désormais dès 23h.