Découvrez “Tierra Magica”, l’exposition de Yannick Cormier à Lectoure

Depuis le 25 février et jusqu’au 7 mai 2023, le centre d’art et de photographie de Lectoure accueille “Tierra Magica”, l’exposition de Yannick Cormier.

Yannick Cormier, Tierra Mágica, Riofrío de Aliste, 2019 © Yannick Cormier

Depuis le 25 février et jusqu’au 7 mai, le centre d’art et de photographie de Lectoure accueille l’exposition de Yannick Cormier, intitulée “Tierra Magica“. L’exposition Tierra Mágica est une plongée dans les rituels et les mascarades du Nord-Ouest de l’Espagne et du Portugal. Le photographe Yannick Cormier invite les spectateurs aux frontières du visible et de l’invisible à travers des traditions venues de temps anciens, rappelant le lien indéfectible de l’homme à la nature : « Ainsi surgit l’homme sauvage au sein du paganisme moderne comme pour symboliser la renaissance de la nature émergeant de l’hiver. » Mais ce parcours parmi les liesses carnavalesques témoigne aussi de formes de résistance : transgression de l’ordre social établi, contestation politique pendant la période franquiste, et aujourd’hui, opposition à l’uniformisation imposée par nos modes de vie contemporains.

L’exposition d’un photographe très expérimenté

Le photographe Yannick Cormier, né en 1975 à Paris, s’immerge dans les rites carnavalesques du Nord-Ouest de l’Espagne et du Portugal d’une manière qui lui est tout à fait propre : pas de protocole établi, d’idées préconçues, de prétention esthétisante ou de volonté d’inventaire. D’autres l’ont fait bien avant lui en photographie. Les anthropologues du XIXème siècle fixent avec systématisme la face et le profil, inventoriant les masques, parures et costumes, et réduisent ainsi au folklore les rites ancestraux. Bien plus récemment, des répertoires photographiques aussi méticuleux que spectaculaires, dressés avec méthode et rigueur technique, font ressurgir ces figures dans le présent de manière presque anachronique.

En 1999, Yannick Cormier a rejoint le studio Astre à Paris. Pendant cette période, il travaille en tant qu’assistant de Patrick Swirc, William Klein et bien d’autres pour des magazines tels que Vogue, Flair, Elle, Vanity Fair. Puis il entame une carrière de photographe documentaire et ses images sont diffusées dans des médias français et internationaux tels Libération, Le Nouvel Observateur, Courrier international, The Guardian, The Hindu, CNN…