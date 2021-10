Gers : Voici les 4 communes qui vont accueillir un Centre territorial de santé

4 communes du Gers accueilleront bientôt des médecins salariés par le Conseil départemental du Gers, au sein de Centres territoriaux de santé.

Le premier Centre départemental de santé d’Occitanie a été lancé, en février dernier, dans le Gers, pour lutter contre la désertification médicale. « Réduire les inégalités d’accès à la santé, pourvoir aux besoins des territoires, répondre à l’inquiétude de nos concitoyens, tels sont les objectifs qui nous conduisent aujourd’hui à salarier des médecins généralistes puis, le moment venu sans doute, des spécialistes », indique un communiqué de presse du Conseil départemental. Celui-ci annonce, ce vendredi 15 octobre, quels sont les premiers territoires qui vont bénéficier du dispositif. 22 communes et 3 Communautés de communes s’étaient portées candidates.

8 à 10 médecins salariés dès l’année prochaine

Les 4 qui ont été retenues sont Fleurance, où l’ouverture du premier Centre territorial de santé est prévue au premier trimestre 2022 ; Vic Fezensac et Gondrin, au deuxième trimestre ; et Plaisance au troisième trimestre, qui sera complétée par l’ouverture de deux Antennes Territoriales de Santé dans le sud du Gers. « Une première équipe de 8 à 10 médecins salariés sera déployée l’année prochaine, et nous travaillons déjà à l’ouverture de nouveaux centres territoriaux de santé pour 2023 afin qu’il n’existe plus aucun territoire sans médecin dans le Gers », conclut Philippe Martin, le président du Conseil départemental.

Source : communiqué de presse