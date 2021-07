Gers. Les rencontres artistiques des vignerons avec Vineart

L’évènement vignoble des vins Côtes de Gascogne, Vineart, propose dans le Gers tout un programme de rencontres artistiques jusqu’au 28 août 2021.

Immergez-vous dans l’univers créatif et festif de Vineart en Gascogne, “le 1er évènement vignoble des vins Côtes de Gascogne” qui a démarré le 26 juin et se poursuit jusqu’au 28 août 2021.

Au programme chez les vignerons des “rencontres artistiques inédites sous forme de dégustations, visites guidées, spectacles de cirque, de théâtre, des concerts, des expositions”… L’événement vous propose 17 domaines et caves à visiter, 27 rendez-vous tout au long de l’été, 40 spectacles et expositions, plus de 50 compagnies et artistes locaux à découvrir.

Les prochains rendez-vous des vignerons

Le 28 juillet 2021, le château de Millet à Eauze propose une visite du domaine et dégustation, une démonstration culinaire, un apéritif et panier gourmand avec pique-nique sur place possible, suivi d’une soirée cinéma sous les étoiles (gratuit) avec la projection du film “Les Petites Fugues” par Yves Yersin.

Le 28 juillet également, des animations auront lieu au domaine de Herrebouc à Saint Jean Poutge : exposition de peintures, dégustation, sentier nature pédagogique vigne & vin, ateliers parcours des sens dans le chai et les vignes, jeux de réflexion en bois, atelier manuel écologique (création d’un arbre à insectes, landart), panier pique-nique, initiation découverte danse impro et performance danse musique live. Sans oublier, le mercredi 4 août une initiation découverte théâtre autour des jeux, du corps et des émotions.

Dégustations, théâtre et cirque

Le 29 juillet au château de Cassaigne, vous pourrez visiter la cuisine du XVIe siècle, le chai de vieillissement des Armagnacs, les orgues à odeur, le parc du Château, la boutique et ses produits ; participer à des visites guidées du vignoble et du château, avec dégustation d’une sélection de vins et armagnacs (sur rendez-vous) et profiter du spectacle de théâtre “Dracula” dans la cour du château.

Les vignerons du domaine de Broca, à Roquebrune, vous proposent, du 30 juillet au 1er août, vous proposent une visite circassienne “Voltige Viticole” par la compagnie Point Fixe, un apéritif tapas en musique, une dégustation commentée “La verticale de millésimes”, un atelier accords vins et chocolats, un pique-nique gastronomique en musique et une visite guidée avec Louis, le vigneron “Du terroir au verre”.

Rendez-vous sur le site de l’événement pour le détail de la programmation.

Source : communiqué de presse