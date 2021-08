Gers : les lieux culturels où le pass sanitaire est obligatoire

Voici les lieux culturels dont l’entrée est soumise à la présentation obligatoire d’un pass sanitaire, dans le département du Gers.

Depuis le 21 juillet dernier, « l’accès aux établissements, lieux et évènements accueillant de grands rassemblements de personnes est soumis à la présentation du pass sanitaire », rappelle le Conseil départemental du Gers. Celui-ci rappelle qu’il s’agit de « réduire les risques de transmission de la Covid-19 ». Et dresse la liste des lieux culturels rassemblant plus de 50 personnes sur le territoire.

Les lieux culturels concernés par le pass sanitaire

Il s’agit de l’Espace départemental d’art contemporain Mémento, du conservatoire départemental du patrimoine et des musées du Gers, l’Abbaye de Flaran et des Zestivales de l’illustration, qui se sont tenues du 21 au 25 juillet dernier à la Médiathèque départementale. Dans ces lieux, il est donc obligatoire de fournir une preuve sanitaire : certificat de vaccination, test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h, un certificat de rétablissement de la Covid-19 datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois, et un justificatif d’identité.

Source : communiqué de presse