Après 3 ans d’attente, Tempo Latino fait de nouveau danser le Gers

Le premier festival européen de musiques latines et afro-cubaines, Tempo Latino, fait son retour en 2022. Après deux annulations successives en raison de la crise sanitaire, Vic-Fezensac (Gers) accueille du 28 au 31 juillet des artistes venus des quatre coins du globe. La programmation.

Affiche : 27e édition de Tempo Latino, par Ronald Curchod.

Comme beaucoup, ce festival n’a pas pu se tenir ni en 2020, ni en 2021, en raison de la crise sanitaire. Mais du 28 au 31 juillet 2022, Tempo Latino est de retour à Vic-Fezensac, dans le Gers, pour sa 27e édition.

Pour ce grand retour, la programmation initialement prévue en 2020 a été maintenue. « Comme promis, par notre engagement moral avec les artistes, nous souhaitons maintenir les choix artistiques de 2020. Madame Minotaure se prépare à rassembler tous les artistes dans les meilleures conditions. », expliquent les organisateurs du premier festival européen de musiques latines et afro-cubaines.

La programmation de la 27e édition de Tempo Latino

Ce samedi 30 juillet, deux concerts auront lieu sur la scène des Arènes. Tempo Latino accueille Interactivo, à 21h, des musiciens afro-cubains. « Interactivo est le projet le plus innovant et intéressant de la musique cubaine d’aujourd’hui », ose le festival.

À 23h, place à Con Tumbao All Stars, avec Issac Delgado. Ce dernier, chanteur et compositeur cubain, a réuni piano, basse, batterie, congas, percussions, timbale, saxophone, trompettes et trombone pour une tournée de latin jazz et de salsa d’anthologie.

Dimanche 31 juillet, London Afrobeat Collective montera sur la scène de Tempo Latino à 21h. Le groupe d’afrobeat s’appuie sur le funk, le jazz, le rock et le dub, sans oublier les vibrations africaines.

Alain Perez y la Orquesta auront la lourde tâche de clore le festival à 23h. Le bassiste et chanteur s’entour de treize jeunes musiciens pour jouer de la salsa cubaine contemporaine, et du latin jazz. Un orchestre créé à la Havane qui se déplacera jusque dans le Gers, pour le plus grand plaisir des festivaliers de Tempo Latino.