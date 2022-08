Gers. À Nogaro, la tradition taurine est à l’honneur des fêtes locales

Les fêtes de Nogaro, dans le Gers, se célèbrent cette année entre le jeudi 11 et le lundi 15 août. Des animations sont proposées dans plusieurs lieux de la commune, notamment dans ses fameuses arènes.

L’encierro est un lâcher de taureaux sur un chemin fermé qui les emmène aux arènes (illustration). Crédit photo : EmDee (wikimedia commons), CC BY-SA 3.0.

Voilà déjà deux jours que les Nogaroliens s’amusent au rythme des festivités locales. Les fêtes de Nogaro, une commune du Gers, s’y déroulent depuis ce jeudi 11 août 2022, et dureront jusqu’au lundi 15. Pendant cinq jours rythmés par les animations et les bandas, les places de la ville et ses arènes se remplissent de fêtards.

Tout a commencé jeudi, avec une édition « d’Intervilles » dans les arènes. Pour les animer, on retrouve – comme tous les jours de ces fêtes – la Chicuelina, la grande banda de Nogaro.

Ce vendredi, ils se sont rendus à la maison de retraite pour un apéritif avec les aînés, suivi de la remise des clés de la ville à la mairie… et d’un second apéritif. La soirée a continué avec un corso fleuri, et un défilé de bandas humoristique, avant de se conclure par un bal, place Jeanne d’Arc

Le programme des fêtes de Nogaro ce week-end

Ce samedi 13 août dès 9h, les fêtes de Nogaro accueillent un vide grenier et une foire aux produits régionaux, du Gers et des Landes. À 20h, rendez-vous aux arènes pour une soirée musicale en compagnie des bandas : la Chicuelina sera accompagnée des Dandy’s et de Sambastone. Tapas et assiettes gourmandes seront proposées. Ensuite, un nouveau bal se tiendra sur la place Jeanne d’Arc. La bodéga Lou Séquet ouvrira ce samedi soir, aux alentours d’1h du matin.

La journée du dimanche sera consacrée aux traditions nogaroliennes. L’ “encierro”, cérémonie du lâcher de taureaux, aura lieu à midi. Juste avant, il y en aura un à 11h pour les enfants. Mais pas de panique, il s’agit simplement de jeux dans la rue avec des taurillons.

Les fêtes se poursuivent aux arènes avec des jeux taurins suivis d’un repas. L’après-midi, ce sera le moment de la traditionnelle course landaise. Un bal viendra à nouveau terminer cette journée.

Lundi 15 août, une messe animée en musique par la Chicuelina sera officiée à 10h. Dès midi, la bodéga Lou Séquet proposera une journée à thème. Elle continuera avec une nouvelle course landaise, puis un repas au tennis club. Un feu d’artifice viendra clore les festivités, à 23h au stade municipal.