Escap’24, le festival au budget participatif dans le Gers

L’association Les Odyssées Culturelles présente son premier festival de musique au budget participatif dans le Gers. Le nouvel événement aura lieu dès le vendredi 12 août et durera 24h au Domaine d’Escapa à Estipouy.

L’association prévoit un budget total qui s’élève entre 30.000 et 40.000 euros pour le festival Escap’24. © Virginie Basté – Domaine d’Escapa

Air, eau, feu et terre. Les quatre éléments sont les thèmes principaux du festival Escap’24. L’association Les Odyssées Culturelles propose son premier festival de 24h de musique, le vendredi 12 août 2022. Il aura lieu au Domaine d’Escapa à Estigouy dans le Gers. Sa particularité ? Les organisateurs proposent au public de participer au budget de l’événement.

Les objectifs de l’association sont les suivants : faire participer activement le public, se connecter à l’environnement (les quatre éléments, la nuit, les astres, la faune, le rythme de la nature), développer les sens au travers de la musique, sensibiliser aux fréquences du coeur, faire découvrir les jeunes talents et accueillir entre 2.000 et 3.000 personnes.

Le public partenaire du festival Escap’24

En devenant un partenaire financier, le public a la possibilité de s’investir dans l’événement. Car l’association prévoit un budget total qui s’élève entre 30.000 et 40.000 euros pour le festival. Ce montant comprend les équipements du lieu, les différents supports de communication et le budget artistique.

Les participants peuvent recevoir des avantages en contrepartie de leur don. Ils dépendent notamment du montant versé au festival. Par exemple :

Pour 500 euros donnés , l’association propose trois jours en roulotte pour quatre personnes ;

, l’association propose ; 1.000 euros : une semaine en tipi lodge pour 7 personnes ;

: une semaine en tipi lodge pour 7 personnes ; 1.500 euros : une semaine en cabane perchée avec jacuzzi pour 4 personnes ;

: une semaine en cabane perchée avec jacuzzi pour 4 personnes ; 200 euros : un événement VIP invitation, une entrée festival, un affichage Logo sur Support Communication, Stand durant le festival ;

: un événement VIP invitation, une entrée festival, un affichage Logo sur Support Communication, Stand durant le festival ; 100 euros : une entrée au festival et un affichage logo sur support communication.

Par cette initiative, les organisateurs souhaitent alors “voyager au travers d’une expérience novatrice et immersive alliant les arts et la nature en goûtant aux différentes temporalités du jour et de la nuit”.