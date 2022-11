Vacances de la Toussaint dans le Gers : voici des idées de sorties

Comme chaque jour, le Journal Toulousain vous propose une sélection d’activités et de sorties à faire dans un des départements de l’Occitanie pendant les vacances de la Toussaint, comme ici, dans le Gers, où vous pouvez rencontrer des ânes et autres animaux de la ferme, vous balader à la découverte du site paléontologique de Sansan, partir à la recherche de salamandres une fois la nuit tombée ou encore vous glisser dans la peau d’un chevalier pour vous essayer au tir à l’arc.

À la rencontre des ânes dans une ferme du Gers pendant les vacances de la Toussaint

Les propriétaires de l’asinerie d’Embazac, à la frontière Est du Gers, vous ouvrent les portes de leur ferme pendant les vacances de la Toussaint. En famille ou entre amis, vous pouvez donc partir à la rencontre des ânes et ânons du domaine, accompagnés de l’ânier qui répondra à l’ensemble de vos questions sur ces animaux, leur cadre de vie, leur caractère et leur alimentation. Vous assisterez ensuite à une démonstration de la traite des ânesses, puis à une dégustation de leur lait. Celui-ci peut-être bu, mais il est aussi connu pour ses bienfaits médicinaux dans le traitement des problèmes intestinaux et pour ses propriétés hydratantes dans les cosmétiques.

Sur votre chemin, vous croiserez également de nombreux autres petits compagnons. En effet, des lapins béliers, perroquets, gerbilles, mules, poules, juments, perruches, abeilles, chiens et chats cohabitent dans la ferme. Vous pourrez les approcher, voire même les caresser s’ils se laissent faire. La visite se terminera par un goûter fait maison, composé de biscuits recouverts de pâte à tartiner “Chocol’âne”, au lait d’ânesse bio, et de jus de pomme frais.

Infos pratiques : Asinerie d’Embazac, route de Goudourvielle, L’Isle-Jourdain. Visites les mercredi 2 et jeudi 3 novembre de 15h à 17h. Tarif : 5 euros. Réservation en ligne.

Exploration du site paléontologique de Sansan

Profitez de vos vacances de la Toussaint dans le Gers pour emprunter le sentier d’interprétation “Édouard Lartet, à la découverte du monde disparu”. Vous apprendrez que cet avocat gersois passionné par la préhistoire est à l’origine, en 1834, de la découverte de l’immense gisement paléontologique. Le site met en lumière la faune et la flore d’une époque très lointaine : le Miocène Moyen, qui remonte à 15 millions d’années. Vous observerez aussi des photos d’archives, des moulages d’ossements et des reconstitutions de squelettes retrouvés dans la zone de recherches.

Le point de départ de la balade se situe à l’église de Sansan. Puis, en prenant le chemin qui longe le cimetière vous apercevrez la silhouette d’Édouard Lartet. Celui-ci vous indiquera le chemin à suivre pour effectuer la promenade d’environ trois kilomètres. Des livrets-jeux pour les enfants de 6 à 11 ans, puis pour les adolescents de 11 à 15 ans, sont mis à disposition des visiteurs afin de rendre un peu plus ludique la balade sur le sentier. Les participants doivent répondre à une dizaine de questions en lien avec les découvertes du site paléontologique. Une fois terminé, le livret peut être apporté auprès de l’office du tourisme de Val de Gers où une surprise les attend.

Il est également possible de réaliser un jeu d’enquête en extérieur sur le sommet de la colline du paléosite. En équipe de trois à huit joueurs, vous disposerez de 60 minutes, et pas une de plus, pour retrouver Édouard Lartet. Il a disparu, alors qu’il était sur le point de convaincre l’Académie des Sciences que les singes fossiles existaient.

Infos pratiques : Visite libre et gratuite. Point de départ depuis l’église de Sansan. Durée moyenne : 2h. Renseignements complémentaires auprès de l’office de Tourisme Val de Gers : 05 62 66 12 22.

Remontez le temps dans le Gers pendant les vacances de la Toussaint

Pendant vos vacances de la Toussaint dans le Gers, vous pouvez réaliser une plongée dans l’Histoire. Comment ? En vous rendant sur le camp de siège médiéval, reconstitué dans la partie fortifiée de la commune de Larressingle. Ici, vous trouverez toutes les armes utilisées au Moyen Âge pour assiéger une ville. De véritables chevaliers seront également là pour vous montrer les techniques d’assaut.

Au signal de l’olifant, vous verrez la grue et la cage à écureuil se mettre en route pour soulever les pierres, puis la catapulte pour les projeter. Aussi, le mantelet pour protéger l’assaillant des projectiles. Ou encore, le beffroi et les échelles pour franchir la muraille, le bélier pour casser la porte, le trébuchet pour faire une brèche dans les remparts ou lancer des flèches et des javelots. De l’autre côté, vous découvrirez la pierrière qui servait à la défense de la ville depuis le chemin de ronde, tout comme la “petite bricole” et la “grande bricole” pour riposter.

Vous pourrez, vous aussi, vous glisser dans la peau de preux chevaliers. Des initiations au tir à l’arc, au tir à l’arbalète, à la mise au feu et au tir du canon sont proposés. Il sera également possible d’enfiler une armure de chevalier ou une robe de princesse, pour manier les épées, hallebardes et autres armes utilisées au Moyen Âge. Des démonstrations de frappe de monnaie et de taille de pierres auront également lieu au cours de votre visite.

Infos pratiques : Camp de Siège Médiéval, La Cité des Machines, Larressingle. Ouvert de 14h à 18h jusqu’au 11 novembre. Tarifs : de 5,60 à 9 euros.

Une balade à la recherche des dragons

Le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement du Gers organise une sortie en pleine nature pendant les vacances de la Toussaint. À la nuit tombée, vous partirez à l’aventure au cœur de la forêt, à la rencontre des dragons qui la peuplent. Munis d’une lampe torche, votre mission sera en effet de trouver et d’observer des salamandres. Ces petites bêtes qui vivent la nuit sont semblables à des geckos. Mais leurs couleurs sont différentes. Elles sont noires, avec des taches jaunes ou orangées. Les salamandres peuvent mesurer jusqu’à 30 centimètres. Elles se déplacent lentement et son très peu agiles, contrairement aux lézards. Elles ne craignent pas non plus les prédateurs et n’hésitent pas à traverser des espaces à découvert, comme des chemins ou des routes. Ceci vous permettra de facilement les approcher.

Normalement, entre la fin du mois d’octobre et le début du mois de novembre, les salamandres se mettent à hiberner. Mais la douceur des températures a possiblement provoqué le dérèglement de leur cycle d’hibernation. Vos recherches et vos observations menées durant cette balade rejoindront les données recueillies par d’autres volontaires partout en France. Celles-ci permettent de suivre l’évolution des populations de salamandres sur le territoire national.

Infos pratiques : Nuit des dragons, rendez-vous à Vicomtal-sur-Arros. Samedi 5 novembre de 18h30 à 20h30. Tarifs : 3 euros pour les adhérents, 5 euros pour les non adhérents. Inscription au 05 62 66 85 77.