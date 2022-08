Visites guidées ou déambulations : que faire pendant les vacances d’été dans le Gers ?

Durant les vacances d’été, le Journal Toulousain vous propose une sélection d’activités en Occitanie : aujourd’hui, direction le Gers où vous pouvez, par exemple, vous immerger dans l’Antiquité à Eauze, Séviac et Cieutat, découvrir Fleurance lors d’une veillée aux étoiles, ou encore les multiples animations de Condom, et visiter le château de Caumont à la manière d’un détective.

Profitez de vos vacances d’été dans le Gers pour vous glisser dans la peau d’un Gallo-Romain

Saviez-vous que le Gers abrite l’un des plus riches ensembles gallo-romains mis au jour dans le Sud-Ouest de la France ? Réunis sous l’appellation “Elusa, capitale antique”, il s’agit en réalité de trois sites différents : la villa de Séviac à Montréal du Gers, la Domus de Cieutat et le musée archéologique à Eauze. Une visite de cet ensemble donne une vision assez précise de la vie des Gersois de l’Antiquité.

Pour commencer votre circuit, et pour mieux comprendre la suite de la visite, il vous faudra vous rendre à l’entrée de la Domus de Cieutat à Eauze, au centre d’interprétation d’Elusa. Là, vous découvrirez la vie urbaine et rurale à l’époque gallo-romaine. Ensuite, direction Montréal-du-Gers pour pénétrer dans la villa de Séviac. Une luxueuse demeure de 6 500m², située au milieu d’un vaste domaine agricole et viticole. Elle devait sûrement appartenir à une famille d’aristocrates au vu du luxe que vous pourrez y découvrir : de nombreuses mosaïques, des thermes de plus de 625 m²…

Pour poursuivre cette balade pédagogique, vous devrez rebrousser chemin et revenir à Eauze, à la Domus de Cieutat. Plus petite que la grande villa, cette résidence n’en restait pas moins inaccessible au commun des Gallo-Romains. En effet, elle était destinée à des familles aisées et témoigne d’une richesse conséquente de ses propriétaires de l’époque. Bâtie au IVe siècle, la domus s’étendait sur 2 700 m² et servait de lieu d’apparat et de réception d’un notable local. D’ailleurs, les outils multimédias présents sur place vous permettront de comprendre qu’elle était sa vie quotidienne.

Enfin, pour terminer la visite, accéder au trésor d’Eauze, exposé au musée d’archéologie. Découverts en 1985, une cinquantaine de bijoux et d’objets précieux datant du IIIe siècle, et plus de 28 000 pièces de monnaie sont présentés, pour attester de la période faste qu’à été l’Antiquité pour Eauze.

Infos pratiques : Elusa capitale antique, accueil Allée Julien Laudet à Eauze. Ouvert tous les jours, de 10h à 13h puis de 14h à 19h.

Réservations et renseignements au 05.62.09.71.38 ou à reservation@elusa.fr.

Tarifs des billets pour les trois sites : 12€ pour les adultes, 4€ pour les 11 à 17 ans, gratuit pour les moins de 11 ans.

Fleurance et ses veillées aux étoiles

Découvrez es halles du marché de Fleurance durant vos vacances d’été dans le Gers CC-BY-SA-3.0 PMRMaeyaert-Wikimedia

Pour retrouver l’architecture urbaine typique du Gers, rendez-vous à Fleurance. En effet, toute la ville est organisée à partir de la place principale sur laquelle se trouve la halle du marché. Initialement soutenue par des piliers de bois, celle-ci a été restaurée après un incendie au XIXe siècle et arbore aujourd’hui de magnifiques arches en pierre. Aux quatre coins de la halle se trouvent des statues représentant chacune une saison. Structure qui se retrouve également tout autour de la place où vous pourrez déambuler sous les arcades où faire une pause dans l’un des bars ou restaurants installés là.

Sur une place attenante se dresse l’imposante église Saint-Laurent, dont les dimensions sont dignes d’une cathédrale. De style gothique, elle a la particularité d’avoir été construite sur le long terme. En effet, les premiers travaux ont débuté en 1280 pour s’achever en 1406, soit plus d’un siècle plus tard. Autre originalité de l’édifice : son clocher. La base de celui-ci est carrée, puis il devient octogonal et s’orne de petites arches. À l’intérieur, vous pourrez découvrir de majestueuses orgues, trois verrières de vitraux signés du maître verrier Arnaud de Moles, réputé dans la région pour avoir également réalisé les vitraux de la cathédrale d’Auch, et une statue de la Vierge Marie, à qui l’on attribue de nombreux miracles ayant eu lieu lors des guerres de religion.

Et si, durant vos vacances d’été dans le Gers, vous vous trouvez sur place les 19 et 26 août, vous pourrez poursuivre votre escapade fleurantine par un dîner et une veillée aux étoiles organisés par l’office de tourisme. Après avoir savouré un repas dans un cadre bucolique, le crépuscule vous signalera l’heure à laquelle vous pourrez commencer à vous diriger vers l’espace d’observation. Là, vous effectuerez un voyage aux confins de l’univers au travers de mini-films diffusés sur grand écran. Puis, un animateur vous dévoilera les secrets des constellations, d’abord à l’œil nu, puis à l’aide d’un télescope de 400 millimètres de diamètre, d’un télescope Unistellar et enfin de l’une des plus grandes paires de jumelles du monde.

Infos pratiques : Dîner veillée, les 19 et 26 août, au Hameau des étoiles à Fleurance, à partir de 19h30.

Tarifs : 60€ par adulte, 29€ pour les moins de 12 ans. Réservation en ligne obligatoire.

Une journée à Condom

Le Chœur de la cathédrale Saint-Pierre de Condom CC-BY-SA-4.0 Benh LIEU SONG-Wikimedia

Si vous prévoyez une escale à Condom pendant vos vacances d’été dans le Gers, faites en sorte que ce soit un mardi. En effet, vous pourrez y bénéficier d’une journée bien animée. Tous les mardis à 11h, vous pourrez commencer votre découverte de la ville par une visite guidée de la cathédrale Saint-Pierre de Condom. Restaurée à de multiples reprises, elle dispose notamment d’une nef unique qui délivre une toute puissance au jeu de son orgue. Instrument dont vous pourrez écouter les sonorités lors d’un concert gratuit à 18h.

Entre temps, une conférence sera donnée en l’église Musée d’art sacré du Pradau, dont les thèmes varient toutes les semaines. Vous pourrez également passer la porte de l’atypique Espace artistique Saint-Michel. Ce lieu où se mêle l’émulation de l’art contemporain et la puissance de la pierre est une ancienne église néogothique, désacralisée en 1975, devenue galerie d’exposition. Ce mois d’août, vous pourrez y voir le travail de la plasticienne Hélène Mirobent, de la graveuse Iris Dickson et du sculpteur sur bois Julien Righi.

Enfin, pour clôturer la journée, un marché traditionnel gourmand s’installera sur la place Bossuet à partir de 18h30. Vous y trouverez des producteurs locaux auprès desquels vous pourrez vous restaurer et déguster les vins, armagnacs et tapas gasconnes. Tout cela au son de bandas présentes pour l’occasion.

Infos pratiques : Visite guidée de la cathédrale Saint-Pierre de Condom, tous les mardis à 11h. Tarifs : 5€ par adulte et 3€ par enfant.

Réservation obligatoire au 05.62.28.00.80. Billetterie à l’office de tourisme de Condom.

À l’assaut des mystères du château de Caumont durant vos vacances d’été dans le Gers

CC-BY-SA-4.0 KingofNavarra-Wikimedia

Situé sur une esplanade dominant la vallée de la Save, le château de Caumont est classé Monument historique, et abrite la même famille depuis des siècles. En réalité, vous découvrirez, en vous rendant sur place, deux édifices : l’ancien château bâti sur les ruines d’un château fort ayant appartenu à Gaston Phébus, et l’actuel château Renaissance érigé au XVIe siècle. En ces lieux a séjourné Henri III de Navarre (futur Henri IV), mais également le marquis de Castelbajac. Toute l’histoire du site, ainsi que de nombreuses anecdotes, vous sera contée lors d’une visite guidée menée par les propriétaires. Vous aurez ainsi accès au parc, à la cour d’honneur, aux douves, à la salle des gardes, au chai, aux cuisines voutées aux coursives, aux différents salons luxueux, et la mythique chambre du Roi. Mais vous pouvez également opter pour une visite libre du château. En revanche, vous n’aurez pas accès à l’intégralité du site.

Après la découverte du château lui-même, vous pourrez en visiter les sous-sols, de manière insolite. Pour cela, les maîtres des lieux organisent un escape game. « Tout au long de sa vie, l’homme le plus célèbre du château de Caumont né en 1554, le duc d’Épernon, s’illustra sur les champs de bataille et reçut tous les honneurs lui permettant d’amasser un fabuleux trésor », expliquent les châtelains. À sa mort, il cacha son butin dans le château de Caumont à l’aide de multiples astuces et autres redoutables énigmes, encore irrésolues aujourd’hui. À vous de le retrouver. Prenez garde toutefois, vous ne disposerez que de 60 minutes pour tenter de résoudre les énigmes du Duc.

Infos pratiques : Château de Caumont, à Cazaux-Savès. Ouvert tous les jours sauf le samedi jusqu’au 31 août. Entrée : 8€ par adulte et 4€ par enfant.

Visite guidée sur réservation : 12€ par adulte et 4€ par enfant. Escape game : à partir de 18€.