Gers. Les forces de l’ordre mettent la main sur un millier d’armes

Le ministère de l’Intérieur a reçu plus d’un millier d’armes dans le Gers à l’occasion de l’opération d’abandon simplifié d’armes. Plus de 21 000 munitions ont aussi été collectées.

Photo d'illustration. Crédit photo : pxhere – CC0 Domaine public

C’est l’heure de faire les comptes. Le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer a organisé une opération d’abandon simplifié d’armes à l’État du 25 novembre au 2 décembre 2022. Pilotée par le Service central des armes et explosifs (SCAE), elle était mise en œuvre localement par les services de préfecture, de la gendarmerie nationale et de la police nationale.

Dans le Gers, la préfecture dresse « un bilan très positif » de cette opération d’abandon d’armes. Au total, 927 armes longues, 198 armes de poing et 21 483 munitions ont été abandonnées auprès des autorités.

« Trois sites de collecte avaient été mis en place afin de permettre à tous les Gersois d’enregistrer ou de restituer des armes dont ils souhaitaient se séparer : un au commissariat d’Auch, un à la caserne de gendarmerie d’Éauze et un à celle de Marciac », fait savoir la préfecture.

Plus de deux-cents armes enregistrées dans le Gers

En parallèle de l’opération d’abandon d’armes dans le Gers, il était possible de faire enregistrer des armes et des munitions héritées ou trouvées, que les personnes souhaitaient garder, dans le système d’information sur les armes (SIA). À cette occasion, la préfecture a enregistré la création de 207 comptes SIA. Il y en a eu 126 pour des particuliers et 81 pour des chasseurs.

« Cette opération nationale d’abandon simplifié d’armes est désormais terminée mais la démarche classique d’abandon reste toujours possible après le 2 décembre », signale la préfecture du Gers. « La procédure consiste à se rendre dans la brigade de gendarmerie et le commissariat de police le plus proche pour procéder à l’abandon d’une arme, selon la procédure classique (CERFA 1845*03). »

Pour une arme héritée ou trouvée que l’on souhaite conserver, le Système d’Information sur les Armes (SIA) reste ouvert, chaque détenteur d’une arme pourra créer son compte détenteur sur le site dédié.