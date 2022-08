Gers : la RD 924 partiellement fermée à cause d’un glissement de terrain

Un glissement de terrain a eu lieu sur la commune de Manciet, située dans le Nord-Ouest du Gers, provoquant d’importants dégâts sur la RD 924. Une partie de la route va donc fermer jusqu’à la fin du mois d’octobre pour que le Conseil départemental puisse y entreprendre des travaux de reconsolidation de la chaussée.

Des perturbations sont à prévoir. La Direction des déplacements et des infrastructures du Conseil départemental du Gers va en effet réaliser d’importants travaux sur une portion de la route départementale (RD) 924. En cause : un glissement de terrain survenu sur la commune de Manciet, dans le Nord-Ouest du Gers. Il a précisément eu lieu au niveau des lieux-dits “Le Bétet de Haut” et “Toulouzette”.

Ce glissement de terrain a engendré d’importantes fissures et déformations de surface. Cela a notamment provoqué un affaissement du talus sur lequel circulent les véhicules. Cet événement nécessite donc une reprise et une consolidation en profondeur de la voie goudronnée. « Un dispositif drainant doit permettre de stabiliser le remblai lors de cette opération de reconsolidation », explique le Département. Le coût financier de cette opération s’élève à 210 000 euros.

Fermeture de la RD 924 jusqu’à la fin du mois d’octobre

Pour mener à bien les travaux de démolition et de reconstruction de la chaussée, le Conseil départemental du Gers a donc décidé de fermer une portion de la RD 924, située entre la commune de Manciet et la route nationale (RN) 124. L’opération débutera ce lundi 29 août et devrait durer jusqu’au vendredi 28 octobre prochain.

Cette portion de la RD 924 va ainsi fermer pendant deux mois. « Une déviation empruntant la RD 931 et la RN 524 sera mise en place dans les deux sens. Les restrictions actuelles relatives aux camions de plus de 19 tonnes en transit sur la RD 931 sur la section Manciet-Barcelonne restent maintenues », termine le Département.