Gers. Le projet de parc photovoltaïque à Haget contesté

Le projet d’installation d’un parc photovoltaïque à Haget dans le Gers est contesté en justice. Un recours gracieux est également porté auprès du préfet.

Un projet de parc photovoltaïque à Haget dans le Gers est contesté. CC by Carl-Attard – Pixnio

Le projet d’installation d’un parc photovoltaïque à Haget dans le Gers suit son cours. Ce site de production d’énergie doit être installé « sur un terrain qui demeure la propriété de la commune et qui est spécialement identifié au PLU pour accueillir des énergies renouvelables : ce document d’urbanisme a lui-même fait l’objet de consultations et de concertations nombreuses », écrit la préfecture gersoise dans un communiqué envoyé aux médias jeudi 29 septembre.

Celui-ci est publié après une manifestation d’opposition au projet de centrale photovoltaïque. Ce dernier ne fait pas l’unanimité. La Dépêche du Midi fait savoir qu’une procédure judiciaire serait en cours, selon un riverain du futur site de production d’énergie. Aussi, un recours gracieux a été déposé auprès de la préfecture gersoise. Et si elle n’aboutit pas, l’affaire pourrait être portée devant le tribunal de commerce.

Le projet de parc photovoltaïque dans le Gers suit les étapes administratives

« La Société Cap Vert Energie a déposé le 7 mars 2020 auprès de la Direction départementale des Territoires du Gers une demande de permis de construire pour un projet portant sur la réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Haget pour une surface clôturée de 7,6 ha et une puissance crête prévue de 6,176 Mwc », rappelle la préfecture.

« L’implantation d’une centrale photovoltaïque sur ce site permettra à la commune de Haget de se doter de moyens de production d’une électricité verte et renouvelable et de couvrir par là-même les besoins en consommation (hors chauffage) de 2050 foyers soit l’équivalent des habitants de 19 communes de la communauté de communes de l’Astarac Arros en Gascogne », poursuit-elle.

Différentes phases administratives de concertation et de consultation ont déjà eu lieu. Le projet a été soumis à évaluation environnementale et a fait l’objet d’une enquête publique. Il a été présenté à la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) en décembre 2020. Un mémoire en réponse a été produit par Changeons notre Vision de l’Energie le 5 avril 2022. « Le commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions motivées assorties d’un avis favorable. En aucun cas, le projet ne porte atteinte à des espèces protégées », écrit la préfecture.