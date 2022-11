Gers. Une charte pour le développement des énergies renouvelables

La préfecture et le conseil départemental du Gers mettent en place une charte pour acter l’engagement des institutions dans le développement des énergies renouvelables.

La préfecture et le conseil départemental du Gers mettent en place une charte pour le développement des énergies renouvelables. Photo d’illustration. CC by Carl-Attard – Pixnio

Il y a une volonté d’acter l’engagement collectif en faveur du développement des énergies renouvelables (ENR) dans le département. Le conseil départemental et la préfecture du Gers travaillent donc à la mise en place d’une charte qui rappelle les principes conducteurs et liste les engagements de chacun des acteurs dans le domaine.

Une charte coconstruite par plusieurs acteurs

Cette charte est notamment coconstruite avec l’État, le Département, les Associations de maires, et la chambre d’agriculture. Elle a cependant été complétée par les engagements d’autres acteurs publics comme le conseil régional d’Occitanie et différentes collectivités.

« Elle est proposée aux contributions citoyennes par le biais d’une plateforme en ligne avec un objectif de signature collégiale en fin d’année 2022 », font savoir la préfecture du Gers et le Département.

Un pôle départemental des énergies renouvelables pour aider les porteurs de projets

Ils ajoutent qu’en parallèle, « un pôle départemental des énergies renouvelables a été mis en place afin d’accompagner les porteurs de projets d’énergies renouvelables en amont de leur dépôt formalisé dans le cadre des procédures réglementaires. Ce point d’accueil des porteurs de projet leur offre la possibilité de confronter les éléments qu’ils ont commencé à constituer aux regards croisés et complémentaires de l’ensemble des parties prenantes (domaines de l’urbanisme, paysage, risques, agriculture, patrimoine, biodiversité,…), et ce afin d’attirer leur attention sur les points à consolider. »

Il faut savoir qu’aujourd’hui, sur le département du Gers, 15% de la consommation d’énergie est issue d’énergies renouvelables. En ce qui concerne l’électricité, 16% de la consommation électrique vient de la production renouvelable.