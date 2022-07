Face à la sécheresse, la préfecture du Gers prend des mesures

Dans le département du Gers, le bassin de l’Adour et le système Neste alimenté sont placés en alerte par la préfecture à cause de la sécheresse. Des restrictions sont mises en place.

À cause de la sécheresse, le bassin de l’Adour et le système Neste alimenté, dans le Gers, sont placés en alerte par la préfecture. ©Fauset

Les épisodes de fortes chaleurs, de canicules, et le manque de précipitations conduisent à un état de sécheresse. En conséquence, 86 départements sont en état d’alerte et appliquent des restrictions aux usages de l’eau. Parmi eux, le Gers, aussi touché par la sécheresse.

Le préfet, Xavier Brunetière, a pris deux arrêtés, vendredi 22 juillet, afin de placer le bassin de l’Adour et le système Neste réalimenté en état d’alerte. Une décision justifiée par « les conditions météorologiques et de l’état des ressources hydrologiques ».

Le placement du bassin de l’Adour « entraîne la mise en application des mesures de restriction de l’usage de l’eau avec la mise en place de tours d’eau couplés à des interdictions de prélèvements agricoles et la réduction des débits dérivés dans le canal de Tarsaguet et de Riscle », indique la préfecture.

Dans le Gers, le système Neste en alerte sécheresse

Concernant le système Neste, son placement en alerte sécheresse « entraîne la mise en application des mesures de restriction de l’usage de l’eau qui visent toutes les catégories d’usagers (entreprises, agriculteurs, collectivités, particuliers…) », précise la préfecture.

Une série de restrictions est mise en place :

– Véhicules : interdiction de lavage des véhicules hors des stations professionnelles équipées d’économiseur d’eau, sauf pour les véhicules ayant une obligation réglementaire (véhicules sanitaires – alimentaires) ou technique (bétonnière…) et pour les organismes liés à la sécurité publique.

– Nettoyage extérieur : interdiction de nettoyage des terrasses, des toits et des façades ne faisant pas l’objet de travaux.

– Piscines : interdiction de remplissage annuel des piscines pour les particuliers, les résidences privées et les hôtels, sauf en cas d’accord de l’exploitant du réseau.

– Plantations ornementales (pelouses, espaces verts publics et privés, jardins d’agrément, terrains de sport) : interdiction d’arrosage de 8 h à 20 h (jardins potagers non concernés).

– Fontaines publiques : arrêt des fontaines en circuit ouvert ou fermé.

– Plans d’eau de loisirs : interdiction de remplissage ou maintien du niveau des plans d’eau de loisirs, quelle que soit leur surface, pour particuliers et collectivités.