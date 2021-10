Covid-19 : 12 centres de vaccination vont fermer dans le Gers

La préfecture du Gers adopte une nouvelle stratégie vaccinale contre le covid-19, au vu de l’avancée des injections et de l’évolution favorable des indicateurs.

Dans le Gers, quatre habitants sur cinq sont aujourd’hui vaccinés et la situation épidémique évolue favorablement. Le taux d’incidence est actuellement situé bien dessous du seuil d’alerte, avec 33 cas pour 100 000 habitants détectés chaque semaine en moyenne. Partant de ce constat, la préfecture du département a décidé de modifier sa stratégie vaccinale.

Depuis le 1er octobre, la campagne vaccinale ne se repose plus sur les grands centres installés depuis le début de l’année, mais bien sur les acteurs de “proximité” : médecins, pharmaciens, infirmiers et autres professionnels habilités à la vaccination. Ils peuvent désormais s’approvisionner plus largement en doses de vaccins Pfizer.

Que vont devenir les centres de vaccination ?

En réalité, dès le début du mois, les centres de vaccination se sont recentrés sur les rappels (soit les deuxième et troisième doses) et ne réalisent plus de primo-injections. Par ailleurs, à compter du 25 octobre, seuls quatre des 16 centres de vaccination ayant été mis en place dès l’ouverture de la campagne demeureront actifs (Mirande, Auch, Eauze et l’Isle-Jourdain). Ces quatre reprendront alors un mode de fonctionnement normal et réaliseront de nouveau des primo-injections.

À noter qu’à partir du 1er novembre, la prise de rendez-vous se fera sur le numéro vert national 0800 009 110 et non plus au 0800 72 32 32. Les rendez-vous pourront toujours être pris via les sites doctolib ou sante.fr.