Gers. Fleurance fête l’automne

Ce dimanche 16 octobre, la Ville de Fleurance organise une fête d’automne. Voici le programme de ces animations gratuites dédiées aux « savoir-faire d’antan » ou à la production de jus de fruits.

Visuel : Ville de Fleurance.

« Célébrer le changement de saison », c’est la proposition adressée aux Gersois. En effet, la Ville de Fleurance organise une fête d’automne, ce dimanche 16 octobre 2022. Les festivités ont lieu place du Marcadet, de 8h30 à 18h.

Au programme de cette journée, un début actif avec une randonnée pédestre organisée par les marcheurs fleurantins. Le départ s’est fait à 9h et au retour, un apéritif sera offert par la municipalité. Mais « que serait une fête d’automne sans un repas convivial ? », interrogent rhétoriquement les organisateurs, qui ont évidemment prévu le coup.

Cette année, c’est “Gersement Bon” qui s’est associé à la municipalité de Fleurance, pour proposer le repas de cette fête d’automne. Au menu, assiette de charcuterie, joue de bœuf avec carottes et pommes de terre, fromage et croustade. Le tout accompagné de vin rouge et de rosé. Le tarif est de 16€ pour les adultes, et de 10€ pour les enfants de moins de 11 ans. Les réservations se font au 05 62 06 67 08.

“Croque ton jus” à la fête d’automne de Fleurance

L’opération “Croque ton jus” sera de retour pour cette édition, devant la halle Eloi Castaing. Chacun, particulier comme agriculteur, est invité à venir avec ses fruits : pommes, poires et coings, ainsi qu’avec ses bouteilles en verre. Les fruits seront alors transformés en jus de fruit pasteurisé. Pour repartir avec un litre de jus, il faut compter environ deux kilogrammes.

D’autres animations auront lieu à la fête d’automne de Fleurance, à partir de 10h : des ateliers découverte de vieux métiers, un marché de producteurs et artisans d’art, des expositions, sans oublier les jeux pour les enfants.

Informations pratiques : Fête d’automne, place du Mercadet à Fleurance. Dimanche 16 octobre de 8h à 18h. Événement gratuit.